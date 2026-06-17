La mer, nouvel horizon stratégique du Vietnam

Près de huit ans après la Résolution N°36, le Vietnam cherche à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie maritime. Au-delà de l’exploitation des ressources, l’enjeu est désormais de faire de la mer un espace stratégique de développement, de souveraineté et d’innovation.

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Près de huit ans après l’adoption de la Résolution N°36 sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, de nombreux résultats importants ont été enregistrés. Cependant, la réalité révèle également un écart significatif entre le potentiel maritime du pays et la valeur réellement créée par son économie bleue.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une récente réunion consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre de cette résolution, le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné une réalité préoccupante : l’économie maritime vietnamienne ne s’est pas développée à la hauteur de son potentiel, de ses avantages comparatifs ni des exigences du développement national. Cette observation soulève une question essentielle : le problème n’est pas de savoir combien de ressources maritimes possède le Vietnam, mais comment transformer ces atouts en véritables moteurs de croissance.

Lorsque la Résolution N°36 a été adoptée en 2018, l’objectif de faire du Vietnam une grande nation maritime avait été clairement affirmé. Fait remarquable, ce texte ne se limitait pas aux secteurs traditionnels tels que la pêche, le tourisme ou les hydrocarbures. Il introduisait également des concepts modernes liés à la gouvernance maritime, aux bases de données nationales sur les océans, aux sciences et technologies marines ainsi qu’au développement durable fondé sur les écosystèmes.

Cette résolution peut ainsi être considérée comme un document stratégique porteur d’une vision ambitieuse pour l’avenir de l’économie maritime vietnamienne. Pourtant, selon le professeur associé et docteur Nguyên Chu Hôi, vice-président permanent de l’Association vietnamienne de la pêche, le principal obstacle ne réside pas dans les orientations politiques elles-mêmes, mais dans leur mise en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, de nombreuses localités et institutions «connaissent les objectifs à atteindre sans pour autant définir clairement la voie permettant d’y parvenir». Les orientations relatives aux réformes institutionnelles, aux infrastructures, aux ressources humaines et à l’innovation technologique ont certes été établies, mais leur traduction en programmes d’action concrets, en projets structurants ou en modèles de développement efficaces demeure lente.

Nguyên Chu Hôi estime également que l’approche du développement maritime manque encore d’unité. Dans plusieurs régions, le potentiel de la mer est appréhendé de manière générale, tandis que les véritables avantages compétitifs, les nouveaux espaces de développement et les mécanismes de coordination entre secteurs et territoires ne sont pas suffisamment identifiés. Cette situation conduit à une superposition d’objectifs dans certaines zones maritimes, où doivent coexister aquaculture, développement touristique et préservation des écosystèmes, compliquant ainsi la gestion des ressources.

Du potentiel à l’action



Face à ce constat, Tô Lâm a formulé une orientation stratégique majeure : passer d’une simple vision de l’«économie maritime» à une conception de la mer comme «espace national de développement».

Photo : Phạm Cường/VNA

Ce changement terminologique traduit en réalité une transformation profonde de la manière dont le pays envisage le rôle de la mer dans son avenir. Pendant longtemps, celle-ci a principalement été perçue comme une source de ressources au service de différents secteurs économiques. Aujourd’hui, elle doit être considérée comme un espace stratégique intégrant à la fois les enjeux de développement économique, de défense nationale, de sécurité, de recherche scientifique, d’innovation technologique et d’intégration internationale.

Dans cette nouvelle approche, considérer la mer comme une ressource conduit avant tout à l’exploiter. La considérer comme un espace stratégique implique au contraire de la gouverner efficacement. Cette différence de perspective est appelée à déterminer le succès de la politique maritime vietnamienne dans les années à venir.

De nombreux éléments de cette gouvernance moderne figuraient déjà dans la Résolution N°36, notamment la création de bases de données numériques sur les mers et les îles, ainsi que l’utilisation de technologies avancées pour l’observation, la prévision et la gestion des ressources marines. Toutefois, selon Nguyên Chu Hôi, plusieurs méthodes de gestion innovantes, telles que la gestion intégrée des zones côtières ou la planification spatiale fondée sur les écosystèmes, n’ont pas encore été appliquées de manière suffisamment efficace.

La mer, espace stratégique

C’est pourquoi Tô Lâm a particulièrement insisté sur l’importance des données marines nationales, de la cartographie numérique des océans, de l’intelligence artificielle et de la planification de l’espace maritime national. Ces outils ne relèvent pas uniquement du domaine technologique ; ils constituent désormais les fondements d’une gouvernance maritime moderne fondée sur les données et les preuves scientifiques.

Photo : VNA/CVN

Un autre aspect essentiel concerne le rôle nouveau confié à la mer dans la stratégie de développement du pays. Le Secrétaire général a proposé de faire de l’espace maritime l’un des moteurs stratégiques de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Cette orientation marque une élévation significative du statut de la mer, qui n’est plus seulement un support pour certains secteurs économiques, mais un levier majeur de croissance nationale pour les décennies à venir.

Parallèlement, toute stratégie ou planification liée à la mer doit contribuer à la protection de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction nationale. Cette vision traduit une approche intégrée dans laquelle le développement économique maritime et la défense de la patrie constituent les deux dimensions d’une même stratégie.

Après près d’une décennie de mise en œuvre de la Résolution N°36, le défi du Vietnam n’est donc plus d’identifier davantage de potentiels maritimes, mais de renforcer ses capacités d’exécution et de gouvernance. Ce n’est qu’en transformant les orientations stratégiques en actions concrètes, fondées sur la science, les données et une coordination efficace entre les différents acteurs, que la mer pourra devenir un véritable espace stratégique de développement et contribuer pleinement à l’avenir du pays.

Xuân Hoàng/CVN