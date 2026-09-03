Lào Cai accélère son développement industriel avec deux nouveaux parcs

La construction des parcs industriels Phu Xuân et Phu Xuân 1 dans la commune de Gia Phu, province de Lào Cai (Nord), a officiellement débuté. Avec un investissement cumulé de près de 5.500 milliards de dôngs (plus 210 millions de dollars), ils doivent contribuer à élargir l’espace industriel de Lào Cai et à attirer des projets à forte valeur ajoutée.

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Photo : Van Duc/CVN

Les deux projets couvrent une superficie totale de 500 ha. Le parc industriel Phu Xuân s’étend sur 300 ha, pour un investissement de 3.277 milliards de dôngs (plus de 125,5 millions de dollars), tandis que le parc industriel Phu Xuân 1 couvre 200 hectares, avec un investissement de 2.185 milliards de dôngs (près de 84 millions de dollars).

Ces deux parcs industriels constitueront une réserve foncière destinée aux activités de production, dotée d’infrastructures modernes, intégrées et cohérentes. Ils ont vocation à attirer des projets dans les secteurs de la haute technologie, de la sous-traitance industrielle, de la construction mécanique, de la fabrication, de la transformation à forte valeur ajoutée et de la logistique.

Les projets bénéficient d’une position stratégique, avec une connexion à l’échangeur IC17, au parc industriel de Tang Loong, à la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ainsi qu’à d’autres axes de transport majeurs. Cette connectivité facilitera l’acheminement des matières premières et favorisera les liaisons entre les sites de production et les circuits de distribution des marchandises.

Selon le calendrier approuvé, la préparation de l’investissement et la finalisation des procédures auront lieu en 2026. La construction des infrastructures est prévue du premier au quatrième trimestre de 2027, tandis que le démarrage des activités commerciales est attendu au premier trimestre de 2028.

Photo : Van Duc/CVN

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, Phan Trung Ba, vice-président du Comité populaire de la province de Lào Cai, a affirmé que le développement simultané de ces deux parcs industriels à Gia Phu constituait une étape importante pour la province, contribuant à élargir son espace de développement industriel et à créer une nouvelle dynamique de croissance.

Ce responsable a demandé au promoteur de mobiliser les ressources nécessaires et de mener à bien les projets dans les délais impartis, tout en garantissant leur qualité, la sécurité au travail, la prévention et la lutte contre les incendies ainsi que la protection de l’environnement. Il a également insisté sur la priorité à accorder à l’attraction de projets de haute technologie et de technologies propres, respectueux de l’environnement.

Le Comité de gestion de la zone économique provinciale ainsi que les services et organismes compétents sont appelés à coordonner étroitement leurs actions, à fournir les orientations nécessaires et à résoudre rapidement les difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises. L’objectif est de veiller à ce que les procédures administratives relevant de l’autorité de l’État ne ralentissent pas l’avancement des projets.

Nguyên Tùng/CVN