Société

Lancement de la campagne "Pour la sécurité des enfants vietnamiens"

Une campagne nationale de sensibilisation visant à prévenir les violences et les abus envers les enfants, y compris dans l’environnement numérique, a été officiellement lancée le 15 mai à Hô Chi Minh-Ville.

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Le Centre de télévision de la région Sud de VTV a organisé la cérémonie de lancement ainsi qu’un séminaire consacré à la campagne "Pour la sécurité des enfants vietnamiens". Cette initiative communautaire entend sensibiliser le public, encourager l’action collective et développer un réseau de protection des enfants face aux risques de violence, de maltraitance et d’abus, aussi bien dans la vie quotidienne que sur Internet.

Selon M. Tu Luong, directeur du Centre de télévision de la région Sud du Vietnam de VTV, la campagne vise à faire évoluer les comportements sociaux en matière de protection de l’enfance.

"L’objectif est d’aider la communauté à reconnaître les premiers signes de maltraitance, à savoir comment signaler les situations préoccupantes, intervenir de manière appropriée et créer un environnement sûr pour les enfants, de la famille à l’école, jusqu’à l’espace numérique", a-t-il expliqué.

Les organisateurs souhaitent diffuser le message : "Chaque adulte est un maillon de la chaîne de protection de l’enfance. Si un maillon reste silencieux, les enfants risquent de ne pas être sauvés », tout en rappelant que +protéger les enfants est la responsabilité de tous+.

Une mobilisation sur plusieurs plateformes

La campagne sera déployée à travers de multiples canaux : télévision, réseaux sociaux, écoles, hôpitaux, quartiers résidentiels et espaces publics dans tout le pays.

"Nous espérons que cette initiative ne se limitera pas à sensibiliser le public, mais qu’elle favorisera également un véritable changement de comportement afin que la protection des enfants devienne un réflexe collectif", a souligné M. Tu Luong.

Cette campagne intervient dans un contexte marqué par une hausse préoccupante des violences faites aux enfants.

Selon les statistiques citées lors de l’événement, au cours des cinq premiers mois de 2026, au moins 30 affaires de violences envers des enfants ont été relayées par les médias au Vietnam, dont 12 cas de violences domestiques, 18 cas de violences scolaires ainsi que plusieurs cas de cyberviolence.

Par ailleurs, une étude de UNICEF révèle que 72,4% des enfants vietnamiens âgés de 1 à 14 ans ont déjà subi des violences physiques ou psychologiques au sein de leur famille, notamment sous forme de "discipline violente".

Renforcer la prévention et le soutien

Les intervenants ont rappelé les récentes déclarations du secrétaire général et président Tô Lâm, qui a insisté sur la nécessité de construire un environnement sûr et équitable pour les enfants, à la maison, à l’école, dans la société et en ligne.

Selon lui, la protection de l’enfance doit reposer sur "une prévention précoce, un dépistage rapide, un soutien complet et une répression stricte de tous les actes d’abus, de violence, de dissimulation et d’indifférence".

Lors du séminaire, des députés, des psychologues, des juristes ainsi que des représentants du secteur médical ont débattu des risques actuels : violences familiales, violences scolaires et abus sur Internet.

Des solutions ont été proposées afin de renforcer le dépistage précoce, l’accompagnement psychologique et les mécanismes locaux de protection de l’enfance.

Nguyên Tang Minh, directeur adjoint du département de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la protection des enfants nécessite désormais "un système de soutien multisectoriel et à plusieurs niveaux", dans lequel la santé, l’éducation, les autorités locales et les familles jouent un rôle essentiel.

Une campagne axée sur la responsabilité et la confidentialité

Les organisateurs ont précisé que la campagne repose sur des principes de communication responsable, de respect de la vie privée et de protection de l’identité des enfants.

Dans les prochains mois, plusieurs initiatives seront mises en œuvre : débats thématiques, reportages, contenus éducatifs en ligne, programme "Sécurité pour les enfants", campagne "Stop 3 secondes", "Carte des enfants" et points d’information liés au numéro d’assistance 111.

L’objectif est de renforcer durablement la culture de la protection de l’enfance en mobilisant experts, établissements scolaires, familles et communautés locales.

Texte et photos : Quang Châu/CVN