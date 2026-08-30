Le dirigeant Tô Lâm souligne l'importance stratégique des relations Vietnam - Laos

Le Podcast du Courrier du Vietnam revient cette semaine sur les principaux événements qui ont marqué l'actualité nationale. En quelques minutes, découvrez l'essentiel : diplomatie, commerce et sport, pour mieux comprendre le Vietnam d'aujourd’hui.

Diplomatie : Tô Lâm réaffirme l'importance stratégique des relations Vietnam - Laos



Hanoï et Vientiane ont réaffirmé leur volonté commune d’ancrer la coopération bilatérale en matière d’inspection et de lutte contre la corruption, notamment à travers l’application rigoureuse des accords bilatéraux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le 26 août à Hanoï, Vanhxay Phongsavanh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), président de la Commission centrale de contrôle, inspecteur général de l’État et chef de la Commission centrale de lutte contre la corruption du Laos.

Lors de l’entrevue, Tô Lâm a affirmé que son pays accordait toujours une grande importance et la plus haute priorité à la consolidation et au développement des relations bilatérales. Il a souligné le caractère particulier de ces liens, patiemment cultivés par des générations de dirigeants et de populations des deux pays et devenus un bien commun inestimable des deux nations.

Le plus haut dirigeant vietnamien a souhaité que les deux parties poursuivent leurs échanges et leur partage d’expériences, tout en veillant à la mise en œuvre sérieuse et efficace des accords de haut niveau afin de créer des conditions optimales à la coopération bilatérale.

De son côté, Vanhxay Phongsavanh s’est réjoui d’effectuer sa première visite de travail au Vietnam dans ses nouvelles fonctions. Il a informé Tô Lâm des résultats très positifs des entretiens entre les Commissions centrales de contrôle des deux Partis, ainsi qu’entre l’Inspection d’État du Laos et l’Inspection gouvernementale du Vietnam.

Économie : Vietnam - Inde, nouvelles ambitions pour le commerce et l'investissement



En recevant le 26 août à Hanoï le ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Inde, Pabitra Margherita, le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que son pays soutenait pleinement le rôle croissant de l’Inde sur la scène internationale.

Le chef du gouvernement a proposé de concrétiser les engagements et accords de haut niveau conclus lors de la récente visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Inde, de maintenir les échanges de haut niveau et de consolider la confiance politique, tout en coordonnant l’organisation d’activités à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2027.

Il a également suggéré d’examiner la possibilité de négocier un accord de libre-échange bilatéral afin de faciliter les échanges, de renforcer les liens entre les deux économies et de lever les obstacles d’accès aux marchés, avec pour objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars et de doubler les investissements réciproques.

En visite à Hanoï à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays (2016-2026), le ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Inde, Pabitra Margherita, a souligné que le Vietnam était l’un des principaux partenaires de l’Inde dans le cadre de sa politique "Act East" (Agir vers l’Est) et de sa vision pour l’Indo-Pacifique, ainsi qu’un allié clé au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Sport : l’ASEAN Cup 2026, le Vietnam conserve son titre et marque l’histoire

Le Vietnam a conservé son titre à l’ASEAN Cup 2026 après avoir fait match nul 2-2 face à la Thaïlande, mercredi soir 26 août au stade de My Dinh, à Hanoï. Fort de sa victoire 2-0 à l’aller, le Vietnam s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres.

Devant plus de 38.000 supporters présents au stade de My Dinh, le Vietnam a dû faire face à une pression thaïlandaise constante. Yotsakorn Burapha a ouvert le score à la 12e minute, ramenant le score cumulé à 2-1 en faveur du Vietnam à la pause.

En seconde période, la Thaïlande a continué à pousser. Après un penalty manqué par les visiteurs, le Vietnam a égalisé sur une action où le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur le gardien thaïlandais et de finir au fond des filets. La Thaïlande a ensuite repris l’avantage, entretenant l’espoir d’un retournement de situation.

En fin de rencontre, un nouveau but contre son camp de la Thaïlande, consécutif à une contre-attaque vietnamienne rapide, a permis au Vietnam d’égaliser à 2-2 et de sceller définitivement les espoirs thaïlandais.

Avant cette confrontation, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le 26 août à Hanoï, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, présent dans la capitale vietnamienne pour assister à la finale retour de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande. Tô Lâm a salué le retour de Gianni Infantino au Vietnam et apprécié le rôle de la FIFA dans le développement du football mondial, ainsi que son soutien concret au football vietnamien depuis de nombreuses années. Il a souligné que le football, très populaire au Vietnam, joue un rôle essentiel pour rapprocher les populations, inspirer et renforcer la cohésion au sein de la communauté.

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Vân Anh/CVN