Wall Street en forme, portée par la tech et la géopolitique

La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets jeudi 28 mai, profitant à la fois des bonnes performances de plusieurs entreprises technologiques et d'un regain d'espoir sur une entente entre Washington et Téhéran pour une trêve durable.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les trois principaux indices de la place américaine ont poursuivi leur série de records : le Dow Jones a grappillé 0,05% à 50.669,77 points, le Nasdaq a avancé de 0,91% à 26.917,47 points et le S&P 500 a gagné 0,58% à 7.563,78 points.

Côté géopolitique, "le marché sait que la question n'est pas de savoir si un accord (sur le Moyen-Orient, ndlr) sera conclu, mais quand", assure Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

À ce titre, "toute nouvelle indiquant qu'un accord est en vue ou que nous nous en approchons sera accueillie favorablement par le marché", ajoute l'analyste.

Des sources américaines ont indiqué que les États-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord qui prévoit une extension du cessez-le-feu de soixante jours.

Celui-ci doit encore être validé par Donald Trump, ont-elles expliqué.

Ces informations ont donné un coup d'élan au marché, qui évoluait en baisse en début de séance.

Depuis fin mars, "chaque signe de tension géopolitique a été suivi d'un apaisement qui s'est avéré extrêmement favorable aux actions", relève Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'analyste y voit "une caractéristique d'un marché haussier" où les mauvaises nouvelles ont moins d'impact que les bonnes.

Les cours du pétrole sont restés contenus jeudi 28 mai, loin de leurs plus hauts atteints plus tôt lors du conflit.

Le marché obligataire a réagi favorablement à la perspective d'un déblocage de la situation, susceptible de faire redescendre les prix de l'énergie et donc les perspectives inflationnistes.

Vers 20h20 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 4,45% contre 4,48% à la clôture la veille.

Wall Street a aussi bénéficié d'une nouvelle vague d'achats pour certaines valeurs technologiques.

L'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake s'est ainsi envolé de plus de 36% à 239,20 dollars, propulsé par des résultats trimestriels au-dessus des attentes et l'annonce d'un investissement pluriannuel de six milliards de dollars dans Amazon Web Services.

Le fabricant de puces Arm Holdings a lui gagné plus de 10% à 335,27 dollars.

La banque japonaise Mizuho a relevé son prix-cible pour le titre de l'entreprise à 360 dollars, contre 290 dollars auparavant, citant une demande toujours plus forte pour ses produits, en pleine effervescence liée à l'intelligence artificielle (IA).

"Les actions du secteur de la mémoire et des semi-conducteurs sont actuellement en tête du marché", portées par une demande liée à l'IA qui ne faiblit pas, souligne Adam Sarhan.

Ailleurs à la cote, IBM (+3,53% à 264,22 dollars) a profité de l'annonce d'un investissement de plus de dix milliards de dollars dans le développement de l'informatique quantique.

Le secteur des drones a été en verve après un article du Wall Street Journal assurant que le gouvernement américain s'apprêterait à investir dans plusieurs fabricants. Unusual Machines a bondi de 57,20%, AeroVironment a gagné 18,26 dollars et Red Cat Holdings a avancé de 32,61%.

Par ailleurs les investisseurs ont pris connaissance d'une série de statistiques officielles montrant une accélération de l'inflation aux États-Unis le mois dernier et un taux de croissance plus faible qu'anticipé au premier trimestre.

AFP/VNA/CVN