France

Le TGV M reçoit son feu vert européen, mais son exploitation commerciale à la SNCF retardée

La SNCF et Alstom ont annoncé vendredi 29 mai avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du TGV M auprès des autorités européennes, mais son exploitation commerciale par SNCF Voyageurs, déjà repoussée au 1 er juillet, est encore retardée à "début septembre".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des "derniers réglages en conditions réelles sur le réseau" vont être effectués avant l'accueil des premiers voyageurs, indique la SNCF. Elle explique avoir fait avec Alstom "le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national".

Ce "roulage pré-commercial" doit permettre aux premières rames de ce TGV de nouvelle génération d'être intégrées "au plan de transport" dans "une fenêtre opérationnelle propice".

L'entreprise ferroviaire et le constructeur Alstom ont annoncé par communiqué vendredi matin 29 mai avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence ferroviaire européenne (ERA, European railways agency) pour ce nouveau TGV, dont la mise en service commerciale a déjà été retardée de plus de deux ans.

L'instruction a permis de "vérifier la conformité du TGV-M aux exigences de sécurité et d'interopérabilité" sur différents réseaux en Europe.

Un TGV "totalement nouveau"

Le planning de livraison des rames du TGV M à la SNCF prévoit désormais deux premières rames "à partir de juin", avant "six rames" atteintes "fin août", puis treize "d'ici la fin de l'année".

Initialement, le TGV M qui roulera sous les couleurs de la marque Inouï de la SNCF, devait être mis en service avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, avant d'être décalé à 2026, après des tiraillements entre le constructeur et l'exploitant.

"Ce n'est pas une nouvelle version d'un train existant, c'est un TGV totalement nouveau comme l'ont été le TGV Orange en 1981 et le TGV à deux niveaux dans les années 1990", a souligné le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet dans un entretien au Figaro vendredi 29 mai.

La SNCF a choisi de rebaptiser ce TGV initialement connu sous le nom d'Avelia Horizon chez Alstom, avec la lettre "M" pour souligner sa qualité de modularité. L'exploitant peut facilement ajouter ou retrancher des premières ou des secondes classes en fonction des lignes et des saisons.

Le train à deux étages accueille 740 places par rame, soit plus de 1.400 passagers d'un coup lorsque les rames sont doublées, ce qui équivaut à 20% de plus que le TGV précédent. Tout en consommant 20% de moins d'énergie grâce notamment à un "nez" plus aérodynamique pour une meilleure pénétration dans l'air, et en émettant 32% de CO2 en moins, précise la SNCF.

"Plus personne ne parlera de retard"

Au total, ce nouveau TGV présente "400 innovations" par rapport au précédent, a résumé Martin Sion, le Pdg d'Alstom dans le même entretien au Figaro.

L'une des principales innovations est l'intégration de batteries développées par Saft, pour permettre au train d'être autonome en énergie en cas de rupture de caténaire ou de coupure d'électricité. Ce qui lui permettra d'éviter les galères vécues par exemple par les passagers de deux TGV sur la ligne Paris-Marseille lundi, qui ont suffoqué sous la chaleur et sans climatisation, après l'arrêt en pleine voie des trains suite à une coupure d'électricité.

"Quant aux retards, plus personne n'en parlera dans quelques mois", a assuré Christophe Fanichet.

Au total, SNCF Voyageurs a commandé 160 rames de ce nouveau TGV à Alstom, dont 30 sont dédiées aux liaisons Eurostar sous la Manche.

Il a également été commandé par le futur concurrent de la SNCF, Velvet.

AFP/VNA/CVN