Wall Street termine sur un record mais ralentit la cadence

La Bourse de New York a clôturé en petite hausse le 27 mai, affichant un optimisme plus contenu que la veille concernant la signature d'un accord sur le Moyen-Orient alors que les valeurs technologiques ont essuyé des prises de bénéfices.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les trois principaux indices de la place américaine sont tout de même parvenus à grappiller de nouveaux records.

Le Dow Jones a pris 0,36% à 50.644,28 points, le Nasdaq a avancé de 0,07% à 26.674,73 points et le S&P 500 a gagné 0,02% à 7.520,36 points.

Ces dernières semaines, "le marché a parcouru un long chemin, en l'absence de données ou d'événements majeurs, nous assistons donc à une légère pause", résume Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

L'Iran a jugé le 27 mai peu probable la reprise des hostilités avec les États-Unis, au moment où les deux pays négocient un accord pour mettre fin au conflit, Donald Trump déclarant toutefois ne pas être satisfait en l'état des propositions de Téhéran.

La télévision iranienne a fait état le 27 mai d'une ébauche du protocole d'accord en discussion, démentie par la suite par la Maison Blanche, qui y voit "une totale invention".

Les cours du pétrole ont tout de même chuté de plus de 5% le 27 mai, le baril américain WTI retrouvant un niveau plus vu depuis avril.

Angelo Kourkafas y voit un signe "encourageant", qui permet notamment d'amoindrir les craintes inflationnistes.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se stabilisait à 4,48%, comme à la clôture la veille.

"Il subsiste beaucoup d'incertitudes concernant les développements géopolitiques et les perspectives de la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) quant à la durabilité de cette situation, mais il ne fait aucun doute que l'on va dans la bonne direction et que cela rendrait la reprise du marché plus durable", juge M. Kourkafas.

Du côté de la tech, l'heure était aux prises de bénéfices le 27 mai.

Le spécialiste des semi-conducteurs Qualcomm a reculé de 6,20%, Texas Instrument a perdu 2,29% et Nvidia a cédé 1,05%.

Micron, fabricant de puces mémoire, est toutefois parvenu à gagner 3,63%, confortant son entrée la veille dans le cercle fermé des entreprises à la capitalisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars.

Ailleurs à la cote, l'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch (+8,88% à 81,42 dollars) a été poussée par un bénéfice net par action meilleur qu'attendu lors de son premier trimestre.

L'entreprise a pourtant partagé des prévisions inférieures aux anticipations pour le trimestre en cours.

Profitant de l'accalmie sur les prix de l'énergie, les compagnies aériennes ont pris de la hauteur, à l'instar de Delta Air Lines (+3,04%) ou American Airlines (+0,51%). Les croisiéristes Carnival (+4,75%) et Royal Caribbean (+2,79%) ont fait de même.

Le 28 mai, les acteurs du marché scruteront la publication de l'indice d'inflation PCE pour avril, jauge privilégiée de la Fed.

Angelo Kourkafas ne s'attend pas à "une réaction importante" à ces chiffres, d'autres données ayant déjà pointé une hausse des prix le mois dernier.

AFP/VNA/CVN