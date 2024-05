France Télévisions va arrêter "Des chiffres et des lettres" à la rentrée

Le plus ancien jeu télévisé de France, "Des chiffres et des lettres", va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée, après plus de cinquante ans d'existence, a annoncé le directeur des antennes Stéphane Sitbon-Gomez, dans La Tribune Dimanche .

"La programmation le week-end de +Des chiffres et des lettres+ n'a pas été couronnée de succès. Après cinquante ans d'existence, c'est un rendez-vous emblématique. C'est une décision difficile mais nous avons fait le choix d'arrêter ce programme", a-t-il déclaré.

Depuis la rentrée de septembre 2022, le jeu créé en 1972 n'était plus diffusé que le week-end. "Une émission d'au revoir réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko (soit son premier et son dernier présentateurs, NDLR), et remerciera toutes les équipes", a ajouté le directeur des antennes.

La place sur France 3 du jeu emblématique, le samedi et le dimanche à 17h15, sera désormais occupée par l'adaptation télévisée d'un autre programme emblématique venu de Radio France, "Le jeu des 1.000 euros", jusqu'ici diffusée uniquement le samedi.

M. Sitbon-Gomez a également annoncé la non-reconduction d'émissions beaucoup plus récentes comme "Bertrand n'a pas sommeil" ou "En bande organisée", "car elles n'ont pas pleinement trouvé leur public".

"En revanche, beaucoup de programmes récents sont reconduits, à l'image de +C médiatique+ (France 5) et de +Bel et bien+ (France 2). Nous allons aussi poursuivre notre stratégie en direction des jeunes publics en investissant la plateforme Twitch à partir de la rentrée", a-t-il poursuivi.

