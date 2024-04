La Thaïlande prévoit d'exporter un million de tonnes de durian cette année

>> Affirmer la position du durian dans le club des produits d'exportations d'un milliard d'USD

Photo : CTV/CVN

Le responsable a demandé au Conseil des fruits de rencontrer des agriculteurs de durian, des trieurs et des coupeurs de durian, des entrepreneurs, des exploitants d'usines de tri et d'emballage, des exportateurs et le Service de l'agriculture, de la vulgarisation agricole et de la promotion des coopératives, pour garantir que le durian destiné à l'exportation répond aux normes de qualité et les exigences GAP de la Chine.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été invité à améliorer la gestion du contrôle de qualité et à délivrer des certificats phytosanitaires aux personnes impliquées dans les exportations de durian vers la Chine, notamment les agriculteurs, les usines de tri et de conditionnement et les exportateurs qui satisfont aux exigences, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il a également été chargé de trouver des moyens pour réduire le coût des engrais et des pesticides pour les agriculteurs de durian.

Le Département royal de l'irrigation a été chargé de gérer les systèmes d'irrigation afin de garantir suffisamment d'eau pour les vergers de durian dans les provinces de Chanthaburi, Rayong et Trat, qui sont les principales zones de production de durian en Thaïlande.

Concernant la contrebande de durian bon marché en provenance des pays voisins, destiné à l'exportation déguisé en durian thaïlandais, Thammanat a déclaré qu'un groupe de travail spécial s'occuperait directement de ce problème, afin de protéger la réputation du durian thaïlandais.

Selon Rapeephat Chantarasriwong, directeur général du Département de l'agriculture, plus de 64.000 ha de vergers de durian dans les provinces orientales ont été enregistrés auprès du bureau des douanes chinois et ont reçu des certificats GAP, ce qui facilitera l'exportation de leur durian en Chine.

VNA/CVN