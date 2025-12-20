France : Shein échappe à une suspension par la justice, réclamée par l'État

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi 19 décembre la demande de l’État visant à bloquer provisoirement le site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" depuis le retrait volontaire des produits illicites par le géant asiatique du e-commerce.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le tribunal reconnaît l’existence d’un "dommage grave à l’ordre public", notamment la vente ponctuelle de poupées sexuelles à l’apparence de fillettes, d’armes ou de médicaments, mais note que la plateforme a supprimé les articles signalés. La justice a néanmoins enjoint Shein à ne pas rétablir la vente de produits sexuels pouvant relever d’un contenu pornographique sans contrôle d’âge.

La demande de l’État d’imposer au minimum la suspension durable de la marketplace, où opèrent des vendeurs tiers, a été écartée. Selon le tribunal, seuls certains articles proposés par des vendeurs extérieurs se sont révélés manifestement illicites, alors que le site met en vente des centaines de milliers de références.

La juridiction estime ne pas avoir constaté de mise en ligne "récurrente et massive" d’objets interdits et souligne la réaction "rapide et rigoureuse" de Shein après les signalements.

Malgré ce revers pour l’État, Shein ne devrait pas rouvrir immédiatement l’ensemble de sa marketplace. L’entreprise reconnaît des difficultés à mettre en place un filtre efficace pour les contenus sexuels. Sa catégorie réservée aux adultes restera donc fermée provisoirement, comme au niveau mondial depuis l’éclatement du scandale en France.

AFP/VNA/CVN