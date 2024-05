La Thaïlande fait face à une crise de santé mentale

En Thaïlande, près de 10 millions de personnes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, et près de 11% de la population risque de se suicider, selon le Conseil national de développement économique et social (NESDC).

Photo : CTV/CVN

Le secrétaire général du NESDC, Danucha Pichayanan, a mis en garde contre la situation des problèmes de santé mentale dans la société thaïlandaise. Il a révélé qu’il y a une augmentation continue du nombre de patients psychiatriques, passant de 1,3 million en 2015 à 2,9 millions en 2023.

Bien que la Thaïlande compte officiellement 2,9 millions de patients ayant reçu un traitement médical l'année dernière, le nombre réel de personnes souffrant de problèmes de santé mentale pourrait atteindre jusqu'à 10 millions, car de nombreuses personnes ne se font pas soigner, a-t-il déclaré.

Le NESDC a également identifié que l’augmentation des pressions économiques et sociales a conduit à des taux plus élevés de dépression et d’anxiété. En 2023, l’anxiété et la dépression ont dépassé la méthamphétamine et la toxicomanie en tant que principaux problèmes de santé mentale.

Une étude de l'université Mahidol a révélé que sept personnes sur dix à Bangkok souffrent d'épuisement professionnel au travail.

VNA/CVN