La Bourse de Paris repli en attendant les résultats d'entreprises

La Bourse de Paris a ouvert en baisse mardi 22 juillet, dans un contexte d'incertitudes liées aux résultats d'entreprises du deuxième trimestre et à l'approche du 1 er août, date butoir des négociations commerciales entre Européens et Américains.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 perdait 0,34% vers 09h30, soit 26,63 points à 7.782,66 points. La veille, l'indice phare de la place parisienne avait conclu la séance en repli de 0,31% et s'était établi à 7.798,22 points à la clôture.

"Les craintes entourant les accords commerciaux à conclure d'ici au 1er août, ainsi que la capacité des entreprises à résister à la guerre commerciale menée par les États-Unis, mettent à l'épreuve la résilience des marchés", commente Patrick Munnelly, stratégiste chez Tickmill.

En ce qui concerne l'Union européenne, les 27 espèrent toujours obtenir un accord avec les États-Unis après les nouvelles menaces de Donald Trump de lui imposer le 1er août des droits de douane de 30%.

Les pays européens essayent de rester unis, bien que leurs économies ne soient pas exposées de la même façon aux foudres douanières du président américain.

"Les marchés s'inquiètent de ce que sera l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis avant la date butoir du 1er août", note Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

"Les négociations devraient se poursuivre cette semaine (...) mais l'absence de progrès concrets continue de faire hésiter les investisseurs", poursuit-il.

C'est dans ce contexte que la saison des résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre se tiendra ces deux prochaines semaines.

Ils devraient être "fortement affectés par l'évolution des taux de change, ce qui est rare", estime Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

La monnaie unique s'est fortement appréciée entre avril et fin juin, passant de 1,08 à 1,18 dollar pour un euro. Or, un euro fort rend les produits européens plus chers à l'étranger, donc moins compétitifs.

Sanofi annonce une acquisition à un milliard de dollars

Le groupe pharmaceutique français Sanofi (-0,10% à 82,08 euros) a annoncé mardi 22 juillet la signature d'un accord pour l'acquisition de la biotech britannique Vicebio pour un montant de plus d'un milliard de dollars, ce qui lui permettra de mettre la main sur des candidats-vaccins contre des virus respiratoires.

Longchamp et Interparfums s'associent

La marque française de maroquinerie Longchamp et le groupe Interparfums (+0,73% à 33,10 euros) ont annoncé mardi 22 juillet la signature d'un accord de licence parfums courant jusqu'au 31 décembre 2036. Les deux groupes précisent prévoir un premier lancement en 2027.

AFP/VNA/CVN