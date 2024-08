Des îles du Pacifique risquent d'être "anéanties" par le changement climatique

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti jeudi 22 août que certains territoires du Pacifique risquaient d'être "anéantis" par les cyclones, les vagues de chaleur océanique et l'élévation du niveau de la mer provoquées par le changement climatique.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le niveau élevé et croissant des mers constitue une énorme menace pour les Samoa, le Pacifique et d'autres petits Etats insulaires en développement, et ces défis exigent une action internationale résolue", a-t-il déclaré en visite à Apia, la capitale des Samoa.

Si les pays du Pacifique ne contribuent qu'à 0,02% des émissions mondiales de carbone, ils sont "en première ligne de la crise climatique, confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, des cyclones tropicaux déchaînés aux vagues de chaleur record dans les océans", a poursuivi le chef de l'ONU.

Le sort de ces îles dépend de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, a indiqué M. Guterres, un objectif que près de 200 pays ont accepté de s'efforcer d'atteindre dans le cadre de la COP21 en 2015.

Il a exhorté les pays riches à respecter leurs engagements en matière de financement des conséquences du changement climatique dans les pays en développement, et appelé à une action internationale pour lutter notamment contre la surpêche et la pollution plastique dans l'océan Pacifique.

APS/VNA/CVN