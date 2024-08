L'Indonésie veut créer une académie de cybersécurité

Photo : Antara/CVN

S'exprimant lors du "ITSEC : Cybersecurity Summit 2024", le 21 août, le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple (MPR) Fadel Muhammad a fait remarquer que la présence d'une académie de cybersécurité est essentielle pour avoir des talents en matière de sécurité numérique capables d'aider l'Indonésie à relever des défis de plus en plus complexes à l'ère de la numérisation.

Il a exprimé sa conviction que l'académie aiderait l'Indonésie à prévenir les cyberattaques ciblant ses infrastructures et ses installations stratégiques.

Muhammad a indiqué avoir discuté avec le président élu et ministre de la Défense, Prabowo Subianto, de la création d'une académie visant à dispenser une formation spécialisée aux ingénieurs en cybersécurité. Il a exprimé son espoir que le nouveau gouvernement concrétiserait cette initiative avec le soutien de l'ITSEC.

Le même jour, le ministre de la Communication et de l'Informatique, Budi Arie Setiadi, a partagé le même point de vue sur l'importance d'une branche militaire sur la cybersécurité.

Il a insisté sur la nécessité pour l'Indonésie de s'inspirer de l'exemple de Singapour, nation d'Asie du Sud-Est ayant déjà mis en place une branche militaire spécialisée dans la cyberdéfense.

Selon lui, l'Indonésie a connu plusieurs incidents de cybersécurité ces dernières années, le plus récent ayant eu lieu en août, lorsque diverses agences gouvernementales indonésiennes avaient été ciblées par une cyberattaque complexe.

"ITSEC : Cybersecurity Summit 2024" est un événement réunissant des experts en cybersécurité, des représentants gouvernementaux, des leaders de l'industrie et des innovateurs technologiques. Il sert de plate-forme stratégique pour des discussions approfondies et l'exploration de solutions pour protéger les infrastructures critiques de l'Indonésie, permettant aux participants d'acquérir des connaissances à travers diverses sessions interactives sur les tendances, les réglementations et les avancées technologiques en matière de cybersécurité.

VNA/CVN