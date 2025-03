France

La Réunion : cinq morts après le passage du cyclone

Le bilan du cyclone Garance qui a frappé La Réunion vendredi 28 février s'est alourdi à cinq morts après la découverte du corps sans vie d'un homme à Saint-Paul, dans l'Ouest de cette île de l'océan Indien, balayée par des vents à plus de 200 km/h et de très fortes pluies orageuses.

Photo : AFP/VNA/CVN

La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle "est enclenchée et devrait aboutir en urgence dès cette semaine", a indiqué mardi 4 février le ministre des Outre-mer Manuel Valls lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Le corps d'un homme, enchevêtré dans les branchages et les galets arrachés par les pluies cycloniques, a été retrouvé dans un bassin d'eau situé à Saint-Paul (commune de l'ouest de La Réunion), a annoncé lundi soir 3 février la préfecture, précisant que la découverte du corps avait été faite plus tôt dans l'après-midi par des employés communaux nettoyant les abords du bassin après le passage du cyclone.

Ce décès porte à cinq le nombre de personnes tuées lors du passage du cyclone Garance sur l'île de près de 900.000 habitants, frappée par de violentes pluies et marquée par des dégâts considérables pour l'agriculture vivrière.

Six personnes ont été blessées, dont trois grièvement, selon le ministère de l'Intérieur, qui fait état de 50.000 foyers privés d'électricité (11,6% des foyers) et 43.960 personnes totalement privées d'eau (5% de la population).

"Le travail de la Daaf", la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion, et du préfet a "déjà commencé en vue de la reconnaissance de calamités agricoles", a assuré Manuel Valls devant les députés.

Le ministre se rendra jeudi 6 février et vendredi 7 février à La Réunion pour établir "un état des lieux précis", enclencher "des actions prioritaires pour soutenir les habitants sinistrés de l'île et permettre la reconstruction économique, et notamment dans le secteur de l'agriculture", a-t-il précisé.

Lors des questions au gouvernement, il a également évoqué un "plan de reconstruction" qu'il devrait préciser lors de sa visite sur l'île.

Quelque 1.200 personnels sont mobilisés par le préfet, dont 153 sapeurs-pompiers de La Réunion, 851 gendarmes - dont 99 en renfort - et 232 policiers, selon le ministère de l'Intérieur. Dimanche 2 mars, 100 personnels de la sécurité civile sont partis de métropole pour l'île.

AFP/VNA/CVN