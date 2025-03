Le plus grand iceberg du monde s'immobilise près d'une île riche en faune sauvage

Le plus gros iceberg du monde semble s'être arrêté à plus de 70 km d'une île isolée de l'Antarctique, ce qui pourrait permettre d'éviter une collision redoutée avec une zone majeure de reproduction de la faune et de la flore, a annoncé mardi 4 mars le groupe de chercheurs du British Antarctic Survey.