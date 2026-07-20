La Résolution N°80 donne un nouvel élan à la culture vietnamienne

Plus de six mois après l'entrée en vigueur de la Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, de nombreuses autorités et collectivités à travers le pays ont intensifié leurs actions en faveur de la préservation du patrimoine, de la transformation numérique, du développement des industries culturelles et de la création artistique.

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Photo : Tuyêt Mai/VNA/CVN

Lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général du Parti et chef de l’État, Tô Lâm, a souligné les lacunes constatées dans la mise en œuvre de la Résolution N°80, tout en définissant les orientations stratégiques de cette nouvelle phase de développement.

Dans cette perspective, l'identification des "quatre lacunes" et la mise en œuvre des "trois grandes orientations" constituent des priorités afin de faire de la culture un véritable moteur du développement national. Les ministères, les secteurs et les collectivités locales sont ainsi appelés à déployer, de manière proactive et coordonnée, des mesures concrètes pour préserver et valoriser le patrimoine culturel.

Récemment, Hanoï a finalisé les dossiers de candidature de plusieurs éléments patrimoniaux, dont le pho, le théâtre de marionnettes sur l'eau, l'áo dài (costume traditionnel vietnamien) et le site historique de Cô Loa, en vue de leur inscription sur les listes de l'UNESCO. Parallèlement, la capitale accélère la numérisation du patrimoine en recourant aux technologies numériques, à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle pour mieux préserver et promouvoir les valeurs culturelles.

Plusieurs initiatives de sauvegarde du patrimoine vivant se poursuivent également avec succès, notamment les cours gratuits de chant ca trù organisés sur le site historique et culturel de Bich Câu Dao Quán. Animées par des artisans reconnus, ces formations attirent de nombreux Vietnamiens ainsi que des visiteurs étrangers désireux de découvrir cet art traditionnel.

À Hô Chi Minh-Ville, de jeunes artistes développent des projets musicaux mêlant tradition et modernité afin de diffuser les valeurs culturelles vietnamiennes sur les plateformes numériques. Parallèlement, les programmes de création et d'interprétation d'œuvres patriotiques et inspirantes se renouvellent dans leur forme afin de toucher un public toujours plus large, en particulier les jeunes.

Dans le Sud, la province d'An Giang met également en valeur son riche patrimoine culturel. L'exposition thématique "Céramiques du Sud : Histoires, croyances et vie" a présenté plus d'une centaine d'objets, contribuant à faire connaître les spécificités culturelles de la région. Par ailleurs, le dossier de candidature du site archéologique Oc Eo - Ba Thê est actuellement examiné par l'UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) en vue de son inscription au patrimoine mondial. La province met aussi en œuvre un programme de développement du tourisme culturel d'Oc Eo pour la période 2026-2030, afin de mieux valoriser ce patrimoine tout en soutenant le développement socio-économique local.

Photo : VNA/CVN

Les premiers résultats obtenus dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la transformation numérique, du développement des industries culturelles et de la promotion de la créativité artistique témoignent des effets concrets de la Résolution N°80. Les nombreuses initiatives engagées dans les différentes localités contribuent à préserver et à valoriser les traditions culturelles tout en créant de nouvelles ressources au service du développement économique et social.

Dans cette nouvelle étape du développement national, la culture confirme plus que jamais son rôle de fondement spirituel de la société et de levier d'un développement durable. L'intégration des nouvelles technologies dans la préservation du patrimoine, le soutien à l'innovation et la diffusion des valeurs culturelles ouvrent de nouvelles perspectives à la culture vietnamienne.

Avec une stratégie claire et l'engagement de l'ensemble des acteurs, elle continuera de jouer un rôle moteur dans l'édification d'un Vietnam prospère, durable et riche de son identité.

Tu Linh/CVN