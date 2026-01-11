La Résolution n°66-NQ/TW et le « renouveau » de la pensée juridique

La Résolution n°66-NQ/TW sur la réforme des travaux d’élaboration et d’application du droit afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère, promulguée par le Bureau politique le 30 avril 2025, est considérée comme un document politique de portée stratégique pour le perfectionnement des institutions, du système juridique et de la gouvernance nationale du Vietnam.

>> Une réforme juridique pour renforcer la compétitivité nationale

>> Les résolutions N°66 et N°68 contribuent au développement national dans la nouvelle ère

Dans un contexte de mondialisation approfondie et de concurrence socio-économique de plus en plus intense, le Vietnam identifie le cadre institutionnel et juridique comme le fondement déterminant d’un développement rapide et durable.

Photo :: ST/CVN

La Résolution N°66-NQ/TW souligne que, bien que le système juridique actuel soit relativement cohérent, transparent et applicable, il subsiste encore de nombreuses limites, telles que la qualité des textes qui ne suit pas toujours la réalité, des réglementations qui se chevauchent, l’absence de mécanismes de réaction politique flexibles et une application du droit insuffisamment efficace, entravant ainsi plusieurs moteurs de développement.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que des institutions et un droit de qualité, adaptés aux exigences de la réalité et aux aspirations du peuple, constituent un facteur primordial du succès de chaque pays.

Ce point de vue affirme que les institutions et le droit constituent un socle essentiel permettant au pays de réaliser des percées de développement dans la nouvelle ère, et représente la raison fondamentale de l’adoption de la Résolution n°66-NQ/TW par le Bureau politique afin de lever les goulets d’étranglement institutionnels persistants.

Au sein de l’administration publique, le ministère de la Justice joue un rôle central dans le conseil et l’organisation de la mise en œuvre de la Résolution N°66-NQ/TW.

Les statistiques des ministères et secteurs indiquent que l’ensemble des 1.295 observations et propositions ont été traitées et rendues publiques sur leurs portails électroniques et sur le Portail national du droit.

Ainsi, l’objectif consistant à achever, en 2025, l’élimination des "goulets d’étranglement" dus aux réglementations juridiques et identifiés par la Résolution N°66-NQ/TW a été atteint.

Le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, a affirmé que la Résolution N°66 ne constitue pas seulement une directive de nature technique en matière juridique, mais une véritable révolution de la pensée juridique et de la gouvernance nationale.

Dans une perspective globale, la Résolution N°66-NQ/TW est un document d’orientation pour les travaux d’élaboration et d’application du droit, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement exigeant une croissance de meilleure qualité, une gouvernance nationale renforcée et une intégration internationale plus approfondie.

VNA/CVN