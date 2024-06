La Malaisie envisage de développer un écosystème basé sur l’énergie hydrogène

La mise en œuvre de la feuille de route pour l'économie et la technologie de l'hydrogène (HETR) en Malaisie devrait générer des revenus pouvant atteindre 12,1 milliards MYR (2,5 milliards d'USD), avec une contribution estimée entre 49 et 61 milliards MYR à le produit intérieur brut du pays d'ici 2030, selon le ministre de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Chang Lih Kang.

>> Technologies vertes : La Malaisie vise 48.000 visiteurs à l'IGEM 2024

>> Les compagnies aériennes malaisiennes vont bientôt facturer une taxe carbone

Photo : The Stars/CVN

Le 5 octobre 2023, le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que la Malaisie était dans une position stratégique pour mettre en œuvre le HETR, qui permettrait au pays d'explorer le marché mondial de l'hydrogène vert d'une valeur d'au moins 189,19 milliards d'USD d'ici 2050.

Le gouvernement prépare le développement de l'écosystème et de la chaîne de valeur des véhicules basés sur l'énergie hydrogène d'ici 2030, l'un des programmes de HETR, a déclaré Chang Lih Kang à la presse.

Il a ajouté que le développement se concentrera sur le processus de fabrication et la production d'énergie à grande échelle, tout en étant capable de répondre à la demande générale.

Chang Lih Kang a déclaré que les efforts à réaliser sont également l'une des méthodes permettant d'aider le pays à atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050.

Il a admis que l'utilisation de la technologie de l'hydrogène est de plus en plus répandue et qu'elle va, dans une certaine mesure, concurrencer les énergies ou les carburants existants, comme le pétrole et le diesel.

VNA/CVN