La présidente du Front de la Patrie adresse ses vœux à l’occasion du Vesak 2026

À l’occasion du Vesak de l’année bouddhique 2570 correspondant à l’année 2026 du calendrier grégorien, Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a adressé le 26 mai une lettre de félicitations aux dignitaires de l’Église bouddhique du Vietnam, ainsi qu’aux moines, moniales, laïcs et fidèles bouddhistes vietnamiens vivant au Vietnam et à l’étranger.

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Photo : VNA/CVN

Dans son message, elle souligne que le Vesak 2026 intervient dans un contexte marqué par l’organisation réussie de plusieurs événements politiques majeurs du pays, notamment le XIVe Congrès national du Parti, les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que le XIe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour la période 2026-2031.

Elle rappelle également que l’Église bouddhique du Vietnam organise cette année plusieurs événements importants, dont les congrès bouddhiques aux différents échelons pour le mandat 2026-2031, en préparation du Xe Congrès national bouddhique, ainsi que les célébrations du 45e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique du Vietnam (1981-2026).

Dans sa lettre, Bùi Thi Minh Hoài adresse ses salutations et ses meilleurs vœux aux dignitaires religieux, aux moines, moniales, laïcs et fidèles bouddhistes à l’occasion de cette fête religieuse majeure.

Elle souligne que, malgré un contexte marqué par de nombreuses opportunités et défis, le Vietnam a enregistré ces dernières années d’importants résultats dans les domaines économique, social, sécuritaire et diplomatique, grâce à la direction du Parti, à l’action du gouvernement, à l’accompagnement de l’Assemblée nationale et à la participation active de l’ensemble de la population, y compris l’Église bouddhique du Vietnam et la communauté bouddhiste.

La responsable vietnamienne a estimé que le bouddhisme vietnamien avait continuellement promu l’esprit de "protection de la nation et service du peuple" ainsi que le principe selon lequel "la religion accompagne la nation", contribuant activement au développement du pays, au renforcement des valeurs morales et à la consolidation du grand bloc d’union nationale.

Au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, elle a salué et félicité les contributions importantes de l’Église bouddhique du Vietnam et des fidèles bouddhistes aux acquis du pays.

Bùi Thi Minh Hoài a également exprimé sa confiance dans le fait que l’Église bouddhique du Vietnam et la communauté bouddhiste continueront de promouvoir leurs traditions patriotiques, de renforcer l’esprit de solidarité nationale et de contribuer, aux côtés du Parti, de l’armée et du peuple, à la construction d’un Vietnam prospère, moderne et heureux dans la nouvelle ère de développement.

Elle a enfin souhaité aux dignitaires religieux, aux moines, moniales, laïcs et à l’ensemble des fidèles bouddhistes une saison du Vesak placée sous le signe de la paix, de la solidarité et de la fraternité spirituelle.

VNA/CVN