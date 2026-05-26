Hô Chi Minh-Ville prête à passer au bio-carburant à grande échelle

Avant la date de l'arrêt total de l'essence fossile à partir du 1 er juin, de nombreuses entreprises grossistes de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et de plusieurs autres localités ont déployé ces derniers jours de nombreuses solutions pour commercialiser à grande échelle l'essence biologique E10.

>> PVOIL lancera l'essence E10 dans tout le pays à partir du 15 mai

>> Essence E10 : plusieurs distributeurs passent à l’action avant le calendrier prévu

>> Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Les constats faits dans de nombreuses stations-service à Hô Chi Minh-Ville montrent que le nombre de clients se renseignant sur l'essence biologique E10 (composée de 10% d'éthanol et de 90% d'essence fossile) et l'utilisant a augmenté de manière marquée par rapport à il y a quelques semaines. À la station Petrolimex numéro 3, située rue Pham Hông Thai (quartier de Bên Thành), de nombreux chauffeurs de VTC et utilisateurs de voitures particulières ont délibérément choisi l'essence E10.

Pham Anh Tuân, chef de la station Petrolimex numéro 3, a indiqué que le nombre de clients venant s'approvisionner en essence E10 avait fortement augmenté par rapport à la phase pilote. À la station PVOIL Pho Quang (quartier de Tân Sơn Hoà), la zone de la pompe à essence E10 est dotée d'un panneau d'identification bien visible, et le flux de véhicules venant faire le plein est assez animé. Les employés guident régulièrement les clients au sujet de l'essence biologique. Une enquête menée dans de nombreuses autres stations du centre de Hô Chi Minh-Ville montre également que l'état d'esprit des consommateurs devient progressivement plus ouvert à l'égard de ce type d'essence.

Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le passage à l'utilisation de l'essence biologique E10 est une tendance inévitable dans le processus de transition vers l'énergie verte et de réduction des émissions.

"Les faits constatés auprès des entreprises de distribution de carburant sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville montrent que le nombre d'utilisateurs d'essence biologique E10 augmente de manière significative. Le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville continuera d'accompagner les entreprises dans le processus de transition des infrastructures, tout en renforçant la communication pour que la population comprenne clairement les avantages de l'essence biologique pour l'environnement et la sécurité énergétique", a souligné Bùi Ta Hoàng Vu.

Photo : CTV/CVN

Une offre abondante

Depuis le 15 mai, la Compagnie générale du pétrole du Vietnam (PVOIL) a officiellement déployé la vente d'essence E10 dans près de 1.000 stations-service à travers le pays. Auparavant, l'entreprise avait testé l'essence E10 dès le mois d'août 2025 à Hanoï et à Hai Phong, avant de l'étendre aux autres localités du pays.

De même, selon le Groupe d'essence et de pétrole du Vietnam (Petrolimex), en date du 15 mai, environ 80% des stations directement rattachées à son réseau national sont passées à la commercialisation de l'essence E10, et l'achèvement total est prévu pour le 20 mai. Après plus de 8 mois de projet pilote à Hô Chi Minh-Ville, Petrolimex n'a enregistré aucune réclamation ni aucun incident technique de la part des consommateurs.

Actuellement, le volume de consommation d'essence E10 atteint environ 3.000 à 4.000 m³/jour, soit une hausse d'environ 40% par rapport à la première phase de déploiement. Petrolimex a déjà annoncé l'arrêt de la vente d'essence RON95 à partir du 20 mai.

Pour servir le mélange et la distribution à grande échelle, Petrolimex a préparé ses sources d'éthanol depuis la fin de l'année 2025, tout en acheminant près de 40.000 m³ d'éthanol vers les centres de mélange depuis avril 2026. Pendant ce temps, l'usine de biocarburants de Dung Quât augmente sa capacité de production après une période de maintenance afin de garantir l'approvisionnement en éthanol destiné au mélange.

Selon la feuille de route fixée par la circulaire 50/2025/TT-BCT du ministère de l'Industrie et du Commerce, à partir du 1er juin 2026, toute l'essence sans plomb en circulation sur le marché devra être mélangée à de l'éthanol pour être utilisée sous forme d'essence biologique E10.

Dao Duy Anh, directeur adjoint du Département de l'innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle (ministère de l'Industrie et du Commerce), a indiqué que l'essence biologique E10 avait été commercialisée à titre pilote au Vietnam depuis le 1er août 2025 à travers deux grands grossistes que sont Petrolimex et PVOIL. Depuis la fin du mois d'avril 2026, le processus de passage de la phase pilote à la vente à grande échelle a été intensifié par les entreprises. Le 25 avril, Petrolimex a commencé le mélange à grande échelle de l'essence E10 au dépôt K130 à Quang Ninh pour approvisionner l'ensemble de son réseau.

Photo : CTV/CVN

Selon Dao Duy Anh, certaines petites entreprises pourraient encore rencontrer des difficultés dans la préparation des infrastructures techniques avant le passage obligatoire à la commercialisation de l'essence E10, telles que le nettoyage des cuves et des réservoirs, ou l'investissement pour le remplacement des équipements. Cependant, le ministère de l'Industrie et du Commerce a travaillé avec les entreprises, exigeant une transition urgente de l'essence fossile vers l'essence E10.

Selon la feuille de route, à partir du 1er juin, l'essence fossile traditionnelle sera définitivement retirée du marché et entièrement remplacée par l'essence biologique E10. Quant à l'essence E5, son maintien est prévu jusqu'à la fin de l'année 2030.

Truong Giang/CVN