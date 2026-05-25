Dà Lat au rythme du Vesak 2026

Dà Lat (province de Lâm Dông, Centre) accueille le Vesak 2026 dans une atmosphère mêlant spiritualité, culture et engagement écologique. Entre expositions, actions solidaires et défilés lumineux, la cité des Hauts plateaux transforme ce grand rendez-vous bouddhique international en vitrine du tourisme vert et du vivre-ensemble.

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Photo : VNA/CVN

Du 23 mai au 1er juin, la ville de Dà Lat et la province de Lâm Dông deviennent un haut lieu culturel et spirituel à l’occasion du Vesak 2026, grand événement bouddhique international reconnu par les Nations unies, marqué par une série d’activités communautaires, de programmes d’aide sociale et d’initiatives en faveur du tourisme vert. Bien que plusieurs temps forts aient déjà eu lieu durant les premiers jours du festival, l’atmosphère du Vesak continue de rayonner dans la cité des Hauts plateaux du Centre grâce à de nombreuses animations prévues jusqu’à la fin de l’événement.

Dès son ouverture, le Vesak 2026 s’est distingué par une organisation associant culture bouddhique, espaces publics et message écologique. Cinq lieux emblématiques de Dà Lat ont été choisis pour accueillir les activités du festival, notamment la place Lâm Viên, le lac Xuân Huong, le secteur de Thuy Ta ainsi que plusieurs rues du centre-ville.

Photo : VNA/CVN

Au cours des premiers jours de célébration, habitants et visiteurs ont pu découvrir de nombreuses activités à forte dimension humaine. Dans la forêt de pins de Da Lat, l’exposition de toiles « Le chemin de l’Éveil », composée de trente œuvres retraçant le parcours du Bouddha de sa naissance à son illumination, a attiré un large public. L’espace de calligraphie "Sutras bouddhiques - Paroles des Patriarches", installé sur la place Lâm Viên, est également devenu un rendez-vous culturel marquant grâce à la présentation de plus de cent œuvres de calligraphie vietnamienne, accompagnées de rencontres autour du thé et de démonstrations de calligraphie en direct.

Parmi les activités les plus émouvantes figure le rituel intitulé "Écrire ce que l’on souhaite abandonner", organisé au bord du lac Xuân Huong. Les participants y inscrivent sur du papier biodégradable les pensées ou les fardeaux qu’ils souhaitent laisser derrière eux avant de les déposer sur l’eau, dans une quête de sérénité intérieure. Au-delà de sa dimension méditative, cette activité transmet également un message fort de protection de l’environnement, puisque le papier utilisé se dissout entièrement dans l’eau.

Parallèlement aux activités culturelles et spirituelles, le Vesak 2026 met aussi l’accent sur la solidarité à travers une série de programmes d’aide sociale. Les organisateurs ont remis des bourses à des élèves défavorisés, inauguré des maisons de solidarité pour des familles en difficulté dans la province de Lâm Dông et organisé le programme "Marché gratuit - Partager l’amour", offrant mille colis de produits de première nécessité aux habitants les plus modestes. Des délégations caritatives ont également rendu visite à des familles méritantes, des centres de protection sociale, des orphelinats et des maisons de retraite de la province.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan artistique, la soirée "Illumination des sept lotus", organisée le 23 mai au soir sur la place Lâm Viên, a offert une image spectaculaire avec sept immenses lotus illuminés dans la nuit de Dà Lat. Le programme musical célébrant le Vesak 2026 a ensuite réuni plusieurs artistes renommés, parmi lesquels Hô Quynh Huong, les artistes émérites Hông Liên et Khanh Hoà, créant une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse.

Dans les jours à venir, de nombreuses activités continueront d’animer Dà Lat. Le moment le plus attendu reste les deux défilés de chars fleuris prévus les 30 et 31 mai au soir, avec une cinquantaine de véhicules décorés de lumières LED parcourant les principales rues du centre-ville, promettant un spectacle féerique au cœur de la cité. Les espaces de gastronomie végétarienne, les lieux culturels communautaires et les activités d’échanges bouddhiques resteront ouverts au public jusqu’au 1er juin.

Bien plus qu’un simple événement religieux, le Vesak 2026 contribue aujourd’hui à façonner un modèle de festival associant valeurs spirituelles, culture communautaire et développement touristique durable. Pour Dà Lat, cette grande célébration ne représente pas seulement l’accueil de dizaines de milliers de moines, fidèles bouddhistes et visiteurs, mais aussi une occasion de promouvoir l’image d’une ville verte, humaine et profondément attachée à l’identité culturelle des Hauts plateaux du Centre.

Hoàng Lan/CVN