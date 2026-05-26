Arrestation rapide des suspects étrangers impliqués dans une fusillade meurtrière à HCM-Ville

La Police de Hô Chi Minh-Ville a organisé, dans la matinée du 26 mai, une conférence de presse pour informer sur l’enquête relative à une affaire de meurtre survenue dans le quartier de Bên Thành dans la soirée du 21 mai, impliquant deux suspects de nationalité samoane ayant utilisé des armes de guerre, faisant un mort et un blessé.

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La conférence de presse était présidée par le lieutenant-général Mai Hoàng, directeur de la Police de Hô Chi Minh-Ville, en présence de représentants des unités spécialisées du ministère vietnamien de la Police, de la Police de la province de Tây Ninh ainsi que de plusieurs services compétents de la police municipale.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre avec la presse, le lieutenant-général Mai Hoàng a indiqué que cette affaire particulièrement grave avait été élucidée dans un délai très court grâce aux directives fermes du ministère de la Police ainsi qu’à la coordination étroite et efficace entre la Police de Hô Chi Minh-Ville et les forces de police des localités concernées.

Il a notamment souligné que la Police de Hô Chi Minh-Ville avait mobilisé un maximum de forces afin de mettre en œuvre simultanément des mesures professionnelles rigoureuses permettant de circonscrire rapidement la zone de fuite, d’identifier les itinéraires de cavale des suspects et de procéder à leur arrestation en toute sécurité.

Le responsable de la police municipale a demandé aux forces compétentes de poursuivre les investigations afin de clarifier l’ensemble des actes liés à l’affaire, y compris le rôle des individus ayant apporté une aide logistique, fourni des moyens ou facilité la fuite des suspects.

Il a également salué le sens des responsabilités des unités spécialisées du ministère de la Sécurité publique, des polices locales ainsi que le soutien de la population ayant fourni des informations importantes au service de l’enquête et de la traque des suspects.

Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, vers 22h10 le 21 mai, les forces de l’ordre ont été alertées d’une fusillade meurtrière commise par deux suspects étrangers utilisant des armes de guerre devant le restaurant de fruits de mer Cee’f, situé au 70 rue Truong Dinh, dans le quartier de Bên Thành.

Sur les lieux, la victime Lemalu Lorenzo Tovia, né en 2001 et de nationalité australienne, a reçu deux balles et est décédée sur place. Une autre victime, Sauni Sam, né en 1999 et également de nationalité australienne, a été grièvement blessée par balle et reçoit actuellement des soins intensifs.

Évoquant le déroulement de l’enquête, le colonel Nguyên Thành Hung, directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’immédiatement après les faits, la direction de la police municipale avait ordonné à la Police criminelle, en coordination avec les unités spécialisées et la police du quartier de Bên Thành, de sécuriser rapidement la scène de crime, de transporter le blessé vers un établissement hospitalier et de procéder à la collecte des indices nécessaires à l’enquête.

Parallèlement, la Police de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec les départements spécialisés du ministère de la Sécurité publique, a déployé simultanément plusieurs mesures de traque et exploité le système de cartographie numérique du Centre d’information et de commandement afin de déterminer les déplacements et l’itinéraire de fuite des suspects.

Moins de 24 heures après le lancement des recherches, les forces de l’ordre ont identifié les deux suspects : Vaa Vaa, né en 1999 et de nationalité samoane, considéré comme l’auteur direct des tirs, et Tafia Steve, né en 2003 et également de nationalité samoane, identifié comme complice ayant participé à l’attaque.

Les enquêteurs ont également rapidement reconstitué les déplacements des suspects avant et après les faits.

Photo : VNA/CVN

Selon le colonel Nguyên Thành Hung, les suspects opéraient de manière organisée et professionnelle, utilisaient des armes de guerre et étaient prêts à opposer une résistance en cas d’interpellation. Toutefois, grâce à la détermination des forces de sécurité et à la coordination entre le ministère de la Sécurité publique, la Police de Hô Chi Minh-Ville et les polices locales, les suspects ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de se cacher dans une zone proche de la frontière vietnamo-cambodgienne.

Sous les directives fermes des responsables du ministère de la Sécurité publique et grâce à la coopération étroite des unités concernées, les forces de l’ordre ont réussi à interpeller les suspects moins de 72 heures après les faits et à les transférer en toute sécurité à Hô Chi Minh-Ville pour les besoins de l’enquête.

Lors des premiers interrogatoires, les deux suspects ont reconnu que le crime avait été commis sur instruction d’un individu se trouvant à l’étranger.

Selon leurs premières déclarations, les deux suspects étaient entrés au Vietnam le 14 mai via l’aéroport international de Tân Son Nhât avant de surveiller les habitudes de déplacement des deux victimes afin de préparer leur attaque.

Dans la soirée du 21 mai, alors que les victimes et leurs amis quittaient une réception organisée au restaurant Cee’f, les suspects ont tiré à trois reprises sur les deux hommes avant de prendre la fuite.

Sur la base des éléments de preuve recueillis, l’Agence d’enquête de la Police de Hô Chi Minh-Ville a ordonné le placement en garde à vue d’urgence de Vaa Vaa et de Tafia Steve pour enquête sur des faits de « meurtre ».

Par ailleurs, les enquêteurs ont également ordonné la garde à vue d’urgence de Nguyên Trong Nghia, âgé de 24 ans et domicilié dans la province de Tây Ninh, chauffeur assurant la liaison Hô Chi Minh-Ville - Tây Ninh, ainsi que de sept autres personnes pour enquête sur des faits de non-dénonciation de crime et d’assistance à la fuite des suspects.

La Police de Hô Chi Minh-Ville poursuit actuellement l’élargissement de l’enquête afin de clarifier le rôle des personnes impliquées et de traiter l’affaire conformément à la loi.

Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, l’élucidation rapide de cette affaire particulièrement grave témoigne une nouvelle fois du sens des responsabilités, du professionnalisme et de la détermination des forces de police dans la lutte contre la criminalité, contribuant ainsi au maintien de l’ordre public et à la sécurité des habitants.

VNA/CVN