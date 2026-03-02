La première session de l'AN de la XVIᵉ législature prévue en avril 2026

Dans l’après-midi du 2 mars, dans le cadre de sa 55ᵉ réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) s’est réuni pour donner son avis, pour la deuxième fois, sur les préparatifs de la première session de l’AN de la XVIe législature.

>> Dông Thap intensifie ses préparatifs pour les élections législatives et locales

>> Élections législatives et locales : les jalons clés avant la Journée nationale du scrutin

>> La population exprime sa confiance dans le succès des élections législatives et locales de 2026

Photo: VNA/CVN

Prévue pour avril 2026, cette première session revêt une importance particulière, puisqu’elle sera consacrée aux décisions relatives à l’organisation de l’appareil, aux postes de dirigeants, au travail législatif ainsi qu’à des questions socio-économiques.

Présentant le projet de programme de la première session, le secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l’Assemblée nationale et chef du Bureau du Conseil électoral national, Lê Quang Manh, a indiqué que la nouvelle Assemblée nationale tiendrait une séance préparatoire le 5 avril 2026, suivie de l’ouverture officielle le 6 avril, et de la clôture prévue le 25 avril 2026.

La session se déroulera en deux phases : la première, du 6 au 11 avril, sera axée sur le travail en matière de personnel et la discussion de certains projets de loi ; la seconde, du 20 au 25 avril, portera sur l’examen et le vote de projets de loi et de résolution sur des questions socio-économiques. Une pause de huit jours, du 12 au 19 avril, sera consacrée à la prise en compte des avis et à la révision des documents par les organes compétents.

Lors des débats, les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale ont formulé plusieurs propositions visant à renforcer la discipline législative et à améliorer la qualité de la session. Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a proposé d’achever rapidement les procédures de validation du statut des députés afin de délivrer à temps les certificats et d’organiser la formation des nouveaux députés sur les outils numériques.

Concernant le travail législatif, le président de la Commission des affaires juridiques et législatives, Hoang Thanh Tung, a insisté sur la nécessité de reporter à une session ultérieure les projets dont les dossiers ne seraient pas transmis à temps, afin de garantir la discipline et la qualité du processus législatif.

Lors de la séance, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, représentant le gouvernement, a proposé d’inscrire à l’ordre du jour plusieurs projets importants, notamment relatifs au secteur bancaire, à la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des rapports sur de grands projets d’infrastructure ferroviaire.

En conclusion, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a globalement approuvé le projet de programme de travail de la première session.

La session sera retransmise en direct à la télévision et à la radio dès la présentation des projets de résolutions portant sur l’élection des principaux dirigeants (le président de l’Assemblée nationale, le président de la République, le Premier ministre et le président de la Cour populaire suprême), avant la tenue de la cérémonie de prestation de serment.

S’agissant de la durée de présentation des rapports et des projets de loi et de résolution, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’elle serait fixée à un maximum de cinq minutes.

Face à l’évolution complexe de la situation internationale, Trân Thanh Mân a demandé au gouvernement de préparer avec soin différents scénarios de pilotage socio-économique afin d’assurer la stabilité et la croissance du pays.

VNA/CVN