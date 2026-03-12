Thai Airways prévoit une hausse des tarifs face à la flambée des prix du carburant

La compagnie aérienne nationale thaïlandaise Thai Airways augmentera ses tarifs de 10% à 15% afin de compenser la hausse des prix du carburant, a annoncé sa directrice financière, Cherdchom Therdthirasak.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette décision intervient alors que la compagnie fait face à une forte augmentation de la demande, les passagers reportant leurs projets de voyage du Moyen-Orient vers l'Europe.

Lors d'une visioconférence avec les investisseurs le 11 mars, Cherdchom Therdthirasak a indiqué que la plupart des vols de la compagnie vers l'Europe affichaient un taux d'occupation de 90% ce mois-ci. Elle a également laissé entendre que Thai Airways pourrait augmenter davantage les surcharges carburant si les prix du pétrole continuent de grimper. La directrice financière a conseillé aux passagers de réserver leurs billets au plus tôt afin d'éviter une nouvelle hausse des tarifs, car le nombre de places disponibles sur les vols vers l'Europe et d'autres destinations sera très limité au cours des deux prochaines semaines.

Concernant les perspectives commerciales, Cherdchom Therdthirasak a déclaré qu'il était encore trop tôt pour prévoir la demande de passagers au deuxième trimestre 2026 en raison de l'évolution imprévisible de la situation au Moyen-Orient.

En 2025, Thai Airways a enregistré un bénéfice net de 30,9 milliards de THB (environ 975 millions de dollars américains), après une perte nette de 26,9 milliards de THB en 2024. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne a progressé de 1,3% pour atteindre 190 milliards de THB, reflétant une reprise progressive suite à la restructuration de sa dette sous contrôle judiciaire, initiée pendant la pandémie de COVID-19.

VNA/CVN