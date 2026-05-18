La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a demandé lundi 18 mai à la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale de se renouveler dans la direction, le pilotage, la gestion et l’organisation du travail en 2026 et durant la législature 2026-2031.

>> Préparatifs minutieux pour la 2e session de la XVIe législature de l'Assemblée nationale

>> Le chef de l’organe législatif appelle à une transformation numérique concrète et efficace

>> Trân Thanh Mân travaille avec le Comité permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des AE

Photo : VNA/CVN

Présidant une séance de travail avec la permanence de la commission, le législateur suprême a également exhorté la commission à s’intéresser à l’amélioration de la qualité des cadres et fonctionnaires ; à la consolidation et à la réorganisation de son modèle d’organisation, à la répartition rationnelle des responsabilités.

Il faut veiller à ce qu’une personne exécute plusieurs tâches, maximiser les points forts de chaque cadre, bien appréhender la situation pratique, formuler en temps opportun des recommadations de qualité à la prise de décisions importantes de l’Assemblée nationale, a-t-il poursuivi.

Le Parti et l’État ont de nombreuses nouvelles politiques culturelles novatrices, ce qui exige que la commission adopte une nouvelles approche, une nouvelle mentalté, de nouvelles actions, une nouvelle volonté axée sur les résultats, a-t-il indiqué.

Il importe de continuer de bien saisir les orientations majeures du Parti, les contenus relatifs au domaine dont la commission est chargée, lesquels sont prévus par les documents du XIVe Congrès national du Parti, du premier Congrès du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et du premier Congrès du Comité du Parti de la Commission de la culture et de la société pour le mandat 2025-2030.

Le président de l’Assemblée nationale a également demandé à la commission de saisir à fond et de bien déployer la mise en œuvre de la résolution n°66-NQ/TW du Politburo datée du 30 avril 2025 relative à la rénovation dans l’élaboration et l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Les efforts doivent se concentrer sur la formulation de recommandations visant à peaufiner la législation concernant les domaines qui lui sont assignés conformément au programme législatif de 2026 et à la conclusion n°17-KL/TW du Politburo sur l’orientation législative de la XVIe législature de l’Assemblée nationale ; la préparation de 10 projets de loi qui devraient être soumis à l’Assemblée nationale pour examen lors de sa 2e session ; la collaboration avec les ministères et les agences à l’élaboration des politiques, la vérification des projets de loi et de résolution, a-t-il précisé.

Rappelant la directive du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, qui demande d’"aller à la source, écouter attentivement, dire la vérité, formuler des recommandations appropriées et aller jusqu’au bout", le législateur suprême a demandé à la commission, dans son travail de surveillance, d’adhérer au principe de "surveillance effective", régulière, pratique, efficace, d’identifier les responsabilités et de renforcer le suivi après la surveillance.

L’Assemblée nationale a institutionnalisé en temps opportun les politiques majeures du Politburo sur le développement de l’éducation et de la formation (Résolution n°71-NQ/TW) ; sur certaines solutions de percée dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple (Résolution n°72-NQ/TW); et sur le développement de la culture vietnamienne (Résolution n°80-NQ/TW). C’est à la commission d’organiser la surveilance de leur mise en œuvre, a-t-il relevé.

La clé pour élever la qualité et l’efficacité de l’exécution des tâches politiques de la commission réside dans la mise en œuvre efficace de Résolution n°57-NQ/TW du Politburo, de la Résolution n°193/2025/QH15 de l’Assemblée nationale et de la Résolution n°1343/NQ-UBTVQH15 du Comité permanent de l’Assemblée nationale, portant sur le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, a-t-il recommandé.

Le président de l’Assemblée nationale a approuvé la tenue de la Conférence sur l’éducation de 2026 sur le thème "Institutions et politiques relatives aux ressources pour le développement de l’éducation et de la formation", et a demandé à la commission de collaborer étroitement avec le ministère de l’Éducation et de la Formation et les organismes compétents pour en assurer la mise en œuvre efficace et subtantielle.

VNA/CVN