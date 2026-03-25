La NASA suspend son projet de station orbitale et créera une base sur la Lune

La NASA a annoncé le 24 mars qu'elle allait suspendre le projet de construction d'une station spatiale autour de la Lune nommée Gateway afin de concentrer ses efforts sur la création d'une base au sol, pour laquelle 20 milliards de dollars ont été promis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous suspendons le projet Gateway sous sa forme actuelle et concentrons sur la mise en place d'une infrastructure permettant d'assurer une présence durable à la surface de la Lune", a indiqué le nouveau patron de l'agence spatiale américaine, Jared Isaacman, à Washington.

Cette suspension doit permettre de rediriger les efforts et des ressources vers la construction de la base près du pôle Sud lunaire déjà envisagée, a-t-il expliqué. Cette zone est stratégique en raison de la présence d'eau sous forme de glace dans ses sols.

"La base lunaire ne verra pas le jour du jour au lendemain. Nous investirons environ 20 milliards de dollars au cours des sept prochaines années et la construirons au fil de dizaines de missions, en collaboration avec des partenaires commerciaux et internationaux", a-t-il ajouté.

Le programme Artémis de la NASA prévoit de renvoyer des astronautes et d'établir d'une présence humaine durable sur la Lune, en vue de préparer de futures missions vers Mars.

Mais face aux multiples retards et explosions des coûts qu'il a enregistrés et face à la pression exercée par la Chine, qui ambitionne également d'envoyer des hommes et d'établir une base sur la surface lunaire dans les années à venir, la NASA cherche aujourd'hui à simplifier et accélérer son projet.

Elle avait annoncé fin février de premiers changements importants destinés à augmenter la cadence et rattraper ce retard.

À partir de 2029

Dans ce contexte, la suspension de l'ambitieuse station Gateway était attendue, ce projet ayant été qualifié de gaspillage financier par rapport à d'autres ambitions lunaires.

Cette station en orbite devait servir aux projets d'explorations lunaires mais aussi de recherche scientifique, et était pensée comme point d'étape pour de futures missions vers Mars.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Bien que cela reste pertinent pour les futurs objectifs d'exploration, cela n'est pas indispensable pour atteindre nos objectifs principaux", a souligné le 24 mars Carlos Garcia-Galan, directeur adjoint du programme Gateway à la NASA.

La question se pose toutefois de savoir ce qu'il va advenir des composants ou modules de Gateway déjà construits ou en cours de développement, qui sont pour certains fournis par des partenaires internationaux, dont les agences spatiales européenne (ESA) et japonaise (JAXA).

"Malgré les difficultés rencontrées avec certains équipements existants, (la NASA) remploiera le matériel utilisable et s'appuiera sur les engagements des partenaires internationaux pour soutenir" les autres objectifs d'Artémis dont l'instauration d'un camp de base, a assuré le 24 mars le patron de la NASA.

Cette base à la surface lunaire devrait commencer à être construite à partir de 2029 et à être occupée de manière semi-permanente à partir de 2032, selon la NASA.

L'agence spatiale américaine prévoit d'envoyer de premiers astronautes sur la surface lunaire en 2028, une étape qui déprendra grandement du succès de la mission Artémis 2, qu'elle s'apprête à lancer.

Cette mission, doit décoller de Floride au plus tôt le 1er avril, sera la première à transporter des humains autour de la Lune depuis la fin du programme Apollo il y a plus d'un demi-siècle.

AFP/VNA/CVN