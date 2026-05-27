Semaine culturelle Vietnam - Cambodge 2026 : un pont culturel entre les deux nations

La Semaine culturelle du Vietnam au Cambodge 2026 a officiellement débuté le 26 mai au théâtre Chaktomuk, au cœur de la capitale Phnom Penh.

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Photo : Minh Hung/VNA/CVN

Cet événement d’envergure, coorganisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, ouvre une série d’activités culturelles et artistiques qui se dérouleront jusqu’au 30 mai. Il vise non seulement à promouvoir la richesse du patrimoine vietnamien au Cambodge, mais aussi à renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les deux peuples voisins.

La cérémonie d’ouverture s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de convivialité et de fraternité, sous la coprésidence de la vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, et de la ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona.

Photo : Huynh Thao/VNA/CVN

Dans son discours inaugural, la vice-ministre Trinh Thi Thuy a indiqué que cette manifestation concrétise les engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays, à la suite de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm au Cambodge en février dernier. Elle s’inscrit également dans le cadre du plan de coopération culturelle Vietnam – Cambodge pour la période 2023-2027.

Trinh Thi Thuy a souligné que la coopération culturelle, sportive et touristique constitue une passerelle essentielle pour approfondir la compréhension mutuelle et nourrir les sentiments d’attachement et de confiance entre les deux États.

Elle a exprimé l'espoir que, grâce aux performances mêlant arts du cirque, danses et musiques traditionnelles et contemporaines, l'identité vietnamienne puisse rayonner davantage auprès du public cambodgien et des amis internationaux.

De son côté, la ministre cambodgienne Phoeurng Sackona a salué les efforts constants des deux parties pour maintenir la régularité de ces échanges culturels. Elle a affirmé que l’art et la culture demeurent un outil privilégié pour renforcer une amitié historique déjà solidement établie.

Photo : Huynh Thao/VNA/CVN

Selon elle, le Cambodge et le Vietnam entretiennent depuis des années d’excellentes relations, fondées sur un esprit de bon voisinage, de solidarité et de compréhension mutuelle. Elle a souligné que le renforcement de l’amitié et la mise en œuvre du plan de coopération culturelle et artistique jouent un rôle essentiel dans le rapprochement des deux pays.

Le programme artistique de la soirée a offert un spectacle riche en symboles, illustrant parfaitement l'harmonie entre tradition et modernité. Les spectateurs présents ont été particulièrement impressionnés par la maîtrise technique des artistes de la Fédération du cirque du Vietnam.

Interrogé par l’Agence Vietnamienne d’Information, Phan Bora, entrepreneur cambodgien, a estimé que de tels programmes sont indispensables pour renforcer la compréhension mutuelle entre les citoyens des deux pays, facilitant ainsi non seulement les relations humaines, mais aussi les opportunités d’affaires. Il a exprimé le souhait de voir ces activités se multiplier, notamment dans les provinces frontalières, afin de pérenniser ce "bon voisinage".

Après les représentations à Phnom Penh, la délégation artistique vietnamienne poursuivra sa tournée le 29 mai dans la province de Siem Reap, avec une performance prévue à l’Université d’Angkor.

VNA/CVN