FAHASA lance une campagne de diffusion de livres et une série d’activités estivales 2026

Le 28 mai, dans la librairie Fahasa Tân Dinh à Hô Chi Minh-Ville, la Société de distribution de livres Fahasa a organisé la cérémonie d’ouverture de la campagne nationale de diffusion de livres et des activités estivales 2026, l’un des événements majeurs de la série d’activités célébrant le 50 e anniversaire de la création de FAHASA.

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Selon les représentants de FAHASA, ce programme ne vise pas seulement à répondre aux besoins de lecture, d’apprentissage et de divertissement pendant les vacances d’été, mais aussi à promouvoir la culture de la lecture et à créer davantage d’espaces d’expériences créatives pour les enfants, les élèves, les étudiants et les familles.

La série d’activités se déroule de mai à septembre 2026 et divise en deux grandes phases. La première, intitulée "FAHASA - Rendez-vous de l’été", se tient du 28 mai au 30 juin. À cette occasion, les librairies du réseau propose de nombreux espaces thématiques destinés aux lecteurs de tous âges.

Parmi les collections phares figurent : "J’aime l’histoire du Vietnam", "Compétences de vie pour les enfants", "L’enfant apprend à gérer son argent", "Le monde des stickers" et "Réviser l’été avec les enfants". Ces thèmes sont conçus pour allier divertissement et développement des compétences pendant les vacances scolaires.

FAHASA présente également plusieurs coffrets exclusifs particulièrement appréciés du public, notamment ceux de Nguyên Nhât Anh, ainsi que Harry Potter, Naruto, Magic Kaito, Assassination Classroom, Anne of Green Gables et My Sweet Orange Tree. L’association de littérature, mangas et ouvrages jeunesse permet de répondre à la diversité des goûts des jeunes lecteurs.

En parallèle des activités éditoriales, FAHASA organise tout au long de l’été de nombreux échanges, ateliers et animations dans ses librairies à travers le pays. Les lecteurs peuvent notamment participer à des séances de dédicaces avec Nguyên Nhât Anh, à la conférence "La clé du succès" animée par l’auteur Trân Tiên Công, ainsi qu’à des workshops créatifs destinés aux passionnés de maquettes et de jouets de collection.

FAHASA collabore également avec plusieurs partenaires pour proposer des programmes POP-UP BLOKEES comprenant des activités de coloriage, de montage de figurines, de design de "supercars" et divers jeux interactifs destinés aux jeunes.

L’un des événements majeurs de cet été est le lancement d’une nouvelle collection Pokémon le 25 juin à la librairie FAHASA Tân Dinh. En plus d’une réduction de 20% sur les produits Pokémon, le programme prévoit la présence de mascottes officielles Pikachu, des mini-jeux et de nombreux cadeaux pour les fans.

Du 1er juillet au 5 septembre, FAHASA entamera la deuxième phase intitulée "FAHASA au service de la nouvelle année scolaire". Durant cette période, le réseau de librairies assurera un approvisionnement complet en manuels scolaires pour tous les niveaux et proposera des promotions allant de 10% à 50% sur les livres, fournitures de bureau, articles scolaires et jouets pour enfants.

FAHASA organise également la célébration des 10 ans de partenariat avec Kinokuniya, grand distributeur de livres japonais au Vietnam. Par ailleurs, une "Journée Harry Potter" avec des coffrets exclusifs en édition spéciale et de nombreux produits dérivés sera mise en place dans plusieurs librairies majeures.

Dans le cadre du 50e anniversaire de sa création, FAHASA renforce aussi ses actions communautaires. En collaboration avec la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, l’entreprise offre 1.000 cahiers ainsi que plusieurs fournitures scolaires à des élèves défavorisés de Bà Ria-Vung Tàu. FAHASA remet également 100 cadeaux aux enfants du centre social Maison Chance, pour une valeur totale de 60 millions de dôngs.

Enfin, le programme de dons de bibliothèques à 50 écoles à travers le pays est considéré comme l’initiative la plus significative de cette année. Chaque établissement reçoit une bibliothèque d’une valeur d’environ 45 millions de dôngs, deux étagères de présentation ainsi que 50 cadeaux destinés aux élèves en difficulté, pour un budget total atteignant 4 milliards de dôngs.

Texte et photo : Minh Thu/CVN