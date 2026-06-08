Le dirigeant Tô Lâm exhorte à renouveler la réflexion et la vision du développement maritime

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé lundi 8 juin de renouveler les mentalités et la vision du dévelopement marime dans la nouvelle période, avec l’accent mis sur le passage d’une approche de développement de l’économie maritime à celle axée sur le spatial maritime.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a fait ces remarques en présidant une séance de travail avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti et les organes concernés sur le projet de bilan de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045.

Photo : VNA/CVN

Non seulement la mer est un lieu d’exploitation des ressources ou de développement de certains secteurs économiques, mais elle doit être considérée comme un espace de développement stratégique pour la nation, un lieu de convergence des intérêts de développement, de la défense nationale, de la sécurité, de la science et de la technologie et de l’intégration internationale, a-t-il indiqué.

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW, la prise de conscience de la position et du rôle de la mer s’est accrue, le système des institutions et des politiques a été progressivement perfectionné.

De nombreux secteurs économiques maritimes se sont considérablement développés. Les infrastructures côtières ont été renforcées. Les conditions de vie des populations côtières se sont améliorées. La défense nationale, la sécurité, les relations extérieures et la protection de la souveraineté maritime ont enregistré des résultats significatifs.

Il faut toutefois reconnaître que l’économie maritime ne s’est pas encore développée à la hauteur de son potentiel, de ses atouts et des besoins de développement du pays.

Qualifiant la résolution n°36-NQ/TW d’une décision judicieuse de portée stratégique, le secrétaire général et président a demandé de faire le bilan de sa mise en œuvre et d’élaborer une nouvelle résolution en s’appuyant sur les réalisations déjà accomplies et en créant un changement important dans les mentalités, les institutions et les modèles de développement maritime avec une nouvelle vision.

La nouvelle résolution doit non seulement répondre à la question comment développer les secteurs économiques maritimes, mais aussi répondre à la question plus large comment le Vietnam exploitera, gérera et tirera parti de l’ensemble de son espace maritime national pour servir ses objectifs de développement pour les décennies à venir, a-t-il déclaré.

Elle doit aussi définir clairement les contours d’un pays maritime puissant au XXIe siècle, en précisant le rôle que jouera la mer dans la réalisation des objectifs stratégiques jusqu’en 2030, à l’horizon 2045 et au-delà, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que la mer soit positionnée comme un des moteurs stratégiques du développement dans la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Il a suggéré de définir clairement les politiques de développement et les domaines présentant un potentiel de percée ; d’aborder la mer avec une approche scientifique, technologique, innovante et axée sur la transformation numérique ; et de mener des recherches pour enrichir les données marines nationales, les cartes océaniques numériques et l’intelligence artificielle dans la gouvernance maritime.

Le plus haut dirigeant vietnamien a souligné la nécessité d’associer étroitement le développement et la défense nationale précoce, à distance et par mer ; et de construire un modèle moderne de gouvernance maritime nationale.

Photo : VNA/CVN

Tous les plans, stratégies et programmes de développement maritime doivent simultanément répondre aux exigences de la protection de la souveraineté nationale, des droits souverains et de la juridiction nationale, du maintien d’un environnement pacifique et stable, du renforcement des capacités de défense et de la sauvegarde des intérêts nationaux en mer. Tout projet économique en mer doit contribuer au renforcement du potentiel de développement et de défense nationale, a-t-il soutenu.

L’objectif est de construire une nouvelle résolution dotée d’une vision stratégique, d’une réflexion novatrice et d’une grande capacité d’action, faisant véritablement de la mer un espace de développement stratégique pour la nation, créant un nouvel élan pour une croissance rapide et durable, contribuant à la mise en œuvre réussie de la résolution du 14e Congrès national du Parti et à l’aspiration à faire du Vietnam une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il conclu.

VNA/CVN