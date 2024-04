La Malaisie voit un nombre croissant de jeunes millionnaires

Le nombre de jeunes millionnaires en Malaisie est en augmentation, avec une augmentation de 75% du nombre de millionnaires âgés de 30 ans et moins enregistrée en 2022.

Les chiffres du Conseil des recettes intérieures (Inland Revenue Board - IRB) du pays montrent que 35 personnes âgées de moins de 30 ans ont déclaré leurs revenus supérieurs à un million de ringgits malais (environ 209.000 USD) en 2022, soit une forte augmentation par rapport aux 20 de l’année précédente.

Les chiffres pour 2023 n'ont pas été annoncés car le processus de dépôt électronique pour l'année est toujours en cours.

Il a également indiqué que plus de 94% des contribuables de moins de 30 ans qui gagnent plus d'un million de ringgit n'ont enregistré aucun solde fiscal impayé au cours de l'année entre 2018 et 2021.

L’IRB a également déclaré avoir récupéré 5,2 milliards de ringgits supplémentaires d’impôts supplémentaires auprès des particuliers et des entreprises qui n’ont pas déclaré, sous-déclaré et éludé la déclaration de leurs revenus en 2023.

Il a affirmé que l'IRB prendrait des mesures en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1967 pour lutter contre l'évasion fiscale, notamment en renforçant l'application de la loi, la législation et l'éducation des contribuables. L'agence s'engage également à lutter contre l'évasion fiscale et, en même temps, à renforcer le réseau fiscal en élargissant l'assiette fiscale pour remédier aux fuites ou aux écarts existants afin de garantir que chacun paie une part égale au gouvernement sans discriminer ni les individus ni les entreprises.

L'IRB a déclaré avoir mis en œuvre le numéro d'identification fiscale (TIN) et la facturation électronique pour résoudre le problème de l'évasion fiscale dans le pays.

L’année dernière, le dernier rapport du cabinet de conseil immobilier Knight Frank a montré que la Malaisie figurait parmi les dix pays avec la population d’individus ultra-riches à la croissance la plus rapide - ce qui est défini comme ayant un minimum de 30 millions d'USD de richesse nette.

En 2017, il y avait 491 personnes très fortunées en Malaisie. Ce nombre est passé à 659 en 2021 et à 721 en 2022.

