L'Indonésie renforce sa vigilance contre le blanchiment d'argent

Le président indonésien Joko Widodo a appelé le 17 avril le Centre de rapports et d'analyse des transactions financières (PPATK) et les ministères concernés à rester attentifs aux nouvelles méthodes de blanchiment d'argent, y compris celles impliquant le marché des cryptomonnaies.

Il a déclaré que l'Indonésie doit rester vigilante contre les nouveaux actes de blanchiment d'argent basés sur la technologie en surveillant les actifs de crypto-monnaie, les NFT (jetons non fongibles), les activités de marché, la monnaie électronique et l'intelligence artificielle dans un contexte d'évolution rapide de la technologie.

Selon un rapport récent, la valeur totale des actifs blanchis sur les marchés de la cryptographie dans le monde a atteint 8,6 milliards d'USD en 2022. Il a donc exhorté les ministères et agences concernés à garder une longueur d'avance sur les blanchisseurs d'argent en intensifiant la coopération internationale, en renforçant les réglementations et en garantissant une législation transparente et l’application des règles et l’exploitation des commodités technologiques.

Le président Joko Widodo a affirmé que les blanchisseurs d'argent recherchent constamment de nouvelles voies.

