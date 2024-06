La Malaisie invitée à améliorer sa productivité pour accroître sa compétitivité

Photo : nst.com.my

Le rapport sur la compétitivité mondiale (WCR) 2024 de l'Institut international de développement de la gestion, une école de commerce suisse, place la Malaisie au 34e rang des pays les plus compétitifs, en baisse de sept places par rapport à l'année dernière.

Singapour s’est classée comme l’économie la plus compétitive au monde, dépassant la Suisse à la deuxième place et le Danemark à la troisième. Dans son article publié sur nst.com.my le 25 juin, Xavier a souligné cinq stratégies permettant à la Malaisie de gravir les échelons de la compétitivité, à savoir des politiques macro-économiques saines avec une gestion optimale du déficit budgétaire et de la dette publique, une amélioration de la productivité des entreprises, le développement actif d'un écosystème favorable aux entreprises pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), la mise en œuvre de réformes structurelles et le maintien de la stabilité politique.

L'innovation renforce l'amélioration de la productivité et de la compétitivité, a-t-il ajouté.

VNA/CVN