La Thaïlande vise 7,5 milliards de THB provenant des productions cinématographiques étrangères

Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports vise à générer cette année 7,5 milliards de THB (plus de 200 millions d'USD) grâce aux productions cinématographiques étrangères, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière.

Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Sermsak Pongpanich, a déclaré le 23 juin que son ministère était convaincu que l'objectif serait atteint, notamment avec le tournage de la saison 3 de White Lotus, une série à succès de HBO tournée à Bangkok, Phuket et Koh Samui.

Selon le responsable, le gouvernement thaïlandais estime que la production cinématographique étrangère non seulement générera des revenus et des emplois et stimulera l'économie locale, mais contribuera également à attirer les touristes souhaitant visiter les lieux de tournage.

Depuis la pandémie de COVID-19, l’industrie de la production cinématographique étrangère en Thaïlande a connu une croissance constante. En 2022, ce pays a gagné environ 6,39 milliards THB (172 millions d'USD) grâce à 348 productions cinématographiques. Les revenus ont augmenté d'environ 5,3% à 6,75 milliards de THB l'année dernière, la Thaïlande ayant accueilli 466 productions cinématographiques provenant de 40 pays.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, 214 films étrangers ont été tournés en Thaïlande, générant jusqu'à 3,53 milliards de THB et créant des emplois pour près de 14.000 Thaïlandais, a indiqué Sermsak.

Auparavant, le gouvernement thaïlandais offrait des incitations, notamment une remise en espèces de 20% et une exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux acteurs et actrices étrangers, pour attirer les équipes de tournage internationales dans le pays.

