Le Fonds de l'OPEP appelle à une coopération accrue pour assurer un développement équitable

À l'occasion d'un forum sur le développement organisé mardi 25 juin à Vienne, les pays exportateurs de pétrole et certains de leurs partenaires ont appelé à une coopération internationale accrue en vue d'assurer un développement équitable et durable.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Fonds pour le développement international de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a tenu son troisième forum de développement sur le thème "Favoriser la résilience et l'équité".

L'événement a réuni des dirigeants gouvernementaux, des chefs d'organisations internationales et des représentants de la communauté mondiale du développement dans le but d'évaluer les défis actuels et d'explorer de nouvelles manières de parvenir à un développement équitable.

Le président du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré que ce forum était une occasion d'examiner l'architecture du financement du développement à un moment critique, et a appelé à davantage de discussions sur le renforcement des institutions, l'innovation en matière d'infrastructures et l'investissement dans les personnes en vue de promouvoir un meilleur développement mondial.

Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré au cours du forum que le monde était désormais confronté à des défis multiformes allant des inégalités économiques et du changement climatique aux crises sanitaires et aux déficits éducatifs. Ces défis offrent cependant aussi l'occasion de forger des partenariats plus solides et de concevoir des solutions innovantes susceptibles de favoriser une croissance durable et inclusive, a-t-il affirmé.

Il a souligné l'importance de la collaboration internationale, de l'innovation et du renforcement des investissements dans les infrastructures, la technologie et la transition numérique.

Liao Min, vice-ministre chinois des Finances, a déclaré que la Chine, en tant que membre du Sud global, soutiendrait activement les efforts du Fonds de l'OPEP et des autres organisations internationales pour les aider à jouer un rôle plus important, à mobiliser pleinement les investissements des secteurs public et privé et à contribuer au développement mondial et à la réduction de la pauvreté.

Xinhua/VNA/CVN