La Thaïlande va émettre 20 milliards de THB sous forme de ventes d'obligations durables

>> La Thaïlande prête à des mesures de restructuration de la dette

>> La Thaïlande vise à développer la main-d'œuvre pour les industries avancées

>> La Thaïlande vise à devenir un pays leader en matière d’économie créative​

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le conseiller en dette publique du PDMO, Jindarat Viriyataveekul, ces obligations sont conçues pour les entreprises adhérant aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les obligations durables sont un sous-ensemble des obligations ESG, et le PDMO dispose actuellement d'un encours d'obligations ESG de 467 milliards THB, ce qui représente 5,6% de son portefeuille obligataire total.

Jindarat Viriyataveekul a confirmé que le PDMO vise à émettre des obligations ESG chaque année afin d'établir une référence pour ce type d'instrument financier.

En matière d'émission d'obligations internationales, elle évalue les avantages et les inconvénients pour présenter une proposition au ministre des Finances.

Les investisseurs étrangers ont manifesté leur intérêt pour les obligations d'État thaïlandaises, et Jindarat Viriyataveekul a souligné que l'émission d'obligations à l'étranger pourrait constituer une référence pour les entreprises thaïlandaises cherchant à émettre des obligations internationales à l'avenir.

Jindarat Viriyataveekul a expliqué que la tactique consistant à lever des fonds par l'émission d'obligations en devises étrangères s'adapte à la volatilité des marchés financiers dans les cas où les marchés obligataires et financiers nationaux sont tendus.

Cependant, le principal facteur que le PDMO doit prendre en compte est le coût d'émission d'obligations en devises, qui est actuellement plus élevé que celui d'émission d'obligations au niveau national, a-t-elle noté.

Elle a reconnu que les obligations peuvent présenter plusieurs avantages, notamment en permettant au gouvernement thaïlandais d'accéder à un plus large éventail de sources de financement et en atténuant le risque d'éviction des capitaux du secteur privé. De plus, cela peut servir de coût de référence pour le secteur privé thaïlandais pour émettre de telles obligations.

Elle a ajouté qu'un autre avantage serait de fournir au secteur privé thaïlandais un coût de référence pour émettre de telles obligations.

L’Association thaïlandaise du marché obligataire classe les obligations ESG en quatre catégories : les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations durables et les obligations liées au développement durable.

VNA/CVN