Après Intermarché, Carrefour autorisé sous conditions à racheter 25 magasins Casino

L'Autorité de la concurrence a autorisé a posteriori le rachat de 25 magasins sous enseigne Casino par son concurrent Carrefour, sous réserve que ce dernier cède deux points de vente situés à Argenteuil et dans le deuxième arrondissement de Paris, selon un communiqué vendredi 13 décembre.

>> Carrefour prévoit jusqu'à 979 départs volontaires dans ses sièges en France

>> Carrefour lance le premier magasin en France adapté à plusieurs handicaps

>> Carrefour rachète officiellement Cora et Match et conservera la seconde enseigne

Photo : AFP/VNA/CVN

L'instance, notamment chargée de s'assurer que la concurrence entre les distributeurs n'est pas trop faible au niveau local, avait avalisé fin novembre la reprise de 200 magasins Casino par un autre distributeur, Les Mousquetaires/Intermarché, à condition que celui-ci en cède onze.

Casino avait dû vendre en début d'année la quasi-totalité de ses grands magasins en raison d'une situation financière devenue intenable.

Un autre de ses concurrents, Auchan, a racheté une centaine de magasins et l'avis de l'Autorité de la concurrence concernant cette opération n'a pas encore été annoncé. En outre, Carrefour a racheté cette année les enseignes Cora et Match, ce qui devra aussi faire l'objet d'une autorisation de l'Autorité de la concurrence, attendue en début d'année 2025.

Toutes ces opérations avaient pu être menées sans attendre les décisions finales de l'Autorité de la concurrence, grâce à une "dérogation à effet suspensif" accordée par cette dernière "afin de tenir compte de la situation économique difficile des magasins".

Les magasins concernés ont donc en règle générale déjà changé d'enseigne.

"Dans la très grande majorité des zones examinées où Carrefour disposait déjà de magasins, l'Autorité a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence", à l'exception des zones où Carrefour s'est engagé à céder des magasins.

Sans cela, l'autorité chargée du contrôle des concentrations craignait un "appauvrissement de la diversité de l'offre, de la qualité du service ou une augmentation des prix au détriment des consommateurs" dans ces zones de chalandise.

Casino comptait encore 200.000 salariés dans le monde fin 2022, dont 50.000 en France. Mais il avait grossi en s'endettant et, après avoir multiplié les cessions, il a dû restructurer sa dette dans d'importantes proportions.

Le premier actionnaire et précédent dirigeant Jean-Charles Naouri avait alors dû passer la main et laisser le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et ses alliés prendre le contrôle du groupe.

Le distributeur, recentré autour d'enseignes de magasins plus petits, Monoprix, Franprix, Vival ou Spar, emploie aujourd'hui moins de 30.000 personnes avant même un plan social en cours de discussion et qui menace aux alentours de 3.000 emplois selon les syndicats.

Carrefour est le deuxième distributeur en France, derrière E.Leclerc et devant Intermarché.

AFP/VNA/CVN