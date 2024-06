Singapour renforce la gestion des entreprises essentielles à la sécurité nationale

>> Singapour réclame une meilleure supervision des banques de cellules souches

>> Singapour bénéficie des liens de paiement transfrontaliers

>> Singapour inclut le vaccin Novavax COVID-19 dans son programme de vaccination

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme le rapporte The Straits Times, la liste des entités désignées en vertu de la nouvelle Loi sur l'examen des investissements importants (Sira) 2024 comprend les filiales basées à Singapour des géants pétroliers mondiaux ExxonMobil et Shell, Singapore Refining Company – une coentreprise entre Singapore Petroleum Company et Chevron, Sembcorp Specialized Construction – une filiale en propriété exclusive de Sembcorp Industries et de la société de solutions de défense et de chaîne d'approvisionnement ST Logistics.

Sous Sira, les entités désignées devront se conformer à diverses exigences, notamment demander l'autorisation de vendre des actions importantes dans la société. Ainsi, la nouvelle loi permet au gouvernement de Singapour de bloquer les rachats, les changements de propriété ou le contrôle de ces entités par ceux qui ont agi contre les intérêts de la sécurité nationale.

Entre autres dispositions, les entités désignées auront également besoin d'une approbation pour la nomination des dirigeants clés et la liquidation ou dissolution volontaire.

Singapour dispose déjà d'une législation sectorielle qui impose des restrictions en matière de propriété et de contrôle dans des secteurs critiques, notamment les télécommunications, la banque et les services publics. La nouvelle loi viendra les compléter.

VNA/CVN