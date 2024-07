Espagne : construction d'une usine de batteries du groupe chinois Envision AESC

Photo : HE/CVN

Soulignant que le projet était une "victoire contre la délocalisation et le déclin industriel", le Premier ministre Pedro Sanchez a remercié Envision AESC lors de l'événement pour ses efforts déployés pour réaliser une initiative qui créera "du progrès, de la richesse et des emplois" en Espagne.

M. Sanchez a déclaré que le projet représentait le "meilleur exemple" de l'engagement du gouvernement à réindustraliser l'Espagne de manière écologique et numérique, ajoutant qu'il attirerait des investissements étrangers et des secteurs garantissant "des emplois stables, décents et de qualité".

Le ministre espagnol de l'Industrie et du Tourisme, Jordi Hereu, et fondateur et PDG d'Envision Group, Zhang Lei, ont également participé à la cérémonie.

Xinhua/VNA/CVN