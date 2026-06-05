Le Musée de la Franc-Maçonnerie conserve une mémoire sur le Président Hô Chi Minh

Les archives et le siège historique du Grand Orient de France (GODF) sont situés au 16 rue Cadet, dans le 9 e arrondissement de Paris. Ce bâtiment abrite également la bibliothèque de l’obédience et le Musée de la Franc-Maçonnerie.

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C’est ici que de nombreux documents précieux relatifs à l’histoire de France, à l’histoire de la franc-maçonnerie et aux activités du jeune patriote Nguyên Ai Quôc, futur président Hô Chi Minh, ont été conservés à travers les générations.

Photo : VNA/CVN

Créé initialement en 1889 à l’initiative du Grand Orient de France, avec pour objectif de célébrer le centenaire de la Révolution française, le Musée de la Franc-Maçonnerie a été réhabilité à la fin des années 1990 pour s’imposer comme une institution culturelle de premier plan.

Selon Denis Sisco, chargé d’accueillir les visiteurs et les groupes de recherche au Musée de la Franc-Maçonnerie, le musée bénéficie depuis 2003 de l’appellation "Musée de France", délivrée par le ministère de la Culture.

La bibliothèque du GODF possède actuellement environ 40.000 documents, allant de livres, revues spécialisées, thèses et articles de recherche à des archives historiques, des documents administratifs et de nombreuses collections de livres anciens. Leur préservation optimale exige une gestion stricte de leur environnement pour éviter toute dégradation irréversible.

Pour ceux qui travaillent dans les archives, il ne s’agit pas simplement de piles de vieux papiers, mais de fragments d’histoire qu’il faut préserver et transmettre, a indiqué Emma Lallemand, se disant fière de contribuer à préserver une partie de la mémoire de l’humanité pour les générations futures.

Photo : VNA/CVN

C’est grâce au travail silencieux des bibliothécaires, des archivistes et du personnel du musée que, plus d’un siècle plus tard, les documents relatifs à l’histoire d’un jeune Vietnamien, animé par un désir de libération nationale, qui a parcouru une trentaine de pays de quatre continents à la recherche de la voie du salut national.

Durant le parcours initiatique décisif dans la maturation personnelle et surtout idéologique du grand dirigeant, il est venu et est resté presque sept ans en France. Il a séjourné à Marseille, au Havre, à Sainte-Adresse, à Dunkerque, mais surtout à Paris.

Ces documents et archives en apparence ordinaires aident aujourd’hui les chercheurs à mieux comprendre une période cruciale dans la formation de l'idéologie de celui qui deviendra plus tard le président Hô Chi Minh.

VNA/CVN