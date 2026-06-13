La fortune d'Elon Musk franchit le seuil symbolique de mille milliards de dollars

La fortune d'Elon Musk a franchi vendredi 12 juin pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes , à la faveur de l'introduction en Bourse de SpaceX.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le patrimoine de l'homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial qui valorisait, vers 18h10 GMT, autour de 2.240 milliards SpaceX, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.

Selon Forbes, il est désormais à la tête de 1.200 milliards de dollars.

Constituée quasi intégralement de ses actions dans SpaceX et dans le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage d'énergie, elle est très volatile. Elle était de près de 835 milliards début juin.

L'entrepreneur en série a triplé sa fortune depuis fin 2024 (400 milliards à l'époque).

Son ascension a été fulgurante : il n'est entré dans le classement annuel des milliardaires de Forbes qu'en 2012. Après avoir brièvement atteint le sommet du classement en janvier 2021, il est depuis 2024 fermement ancré en tête.

"L'accession d'Elon Musk à une fortune de 1.000 milliards de dollars représente un jalon qui semblait autrefois inatteignable, soulignant la rapidité avec laquelle une fortune peut être bâtie dans un monde incroyablement connecté et orienté vers les technologies", a relevé Matt Durot, rédacteur en chef adjoint de Forbes.

En février, Elon Musk tentait de relativiser : "Ma +valeur nette+ est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX", soulignant avoir "moins de 0,1% de cela en liquidités".

SpaceX a absorbé en février la start-up d'intelligence artificielle xAI, qui avait elle-même englouti un an plus tôt le réseau social X (ex-Twitter).

La présidente et directrice opérationnelle de SpaceX, Gwynne Shotwell, n'a pas écarté vendredi 12 juin la possibilité d'une fusion avec Tesla.

L'homme d'affaires d'origine sud-africaine est également actionnaire de la société de percement de tunnels The Boring Company et de Neuralink, spécialiste des implants cérébraux, dont les valorisations sont minimes en comparaison.

La seconde personne la plus riche au monde, le cofondateur de Google Larry Page, était créditée de 298 milliards vendredi 12 juin par Forbes.

Concentration de richesse

"Il y a une tendance incroyable et continuelle de centralisation et de concentration de richesse (...) et, au sommet, la concentration s'accélère", déclarait récemment William Robinson, professeur de sociologie à l'Université de Californie-Santa Barbara.

"Dans le même temps, 5 milliards de personnes vivent sous le seuil de pauvreté", provoquant une "extrême inégalité" servant de terreau à des crises et des guerres civiles, avait-il ajouté, faisant le parallèle avec la montée du fascisme et du nazisme il y a un siècle.

Le mouvement Fight Inequality Alliance a relevé qu'en dépensant un million par jour, il faudrait 2.700 ans à Elon Musk pour dépenser sa fortune.

"L'obstacle pour taxer les fortunes extrêmes n'est pas arithmétique. Il est politique, et la politique est maîtrisée par Musk et ses potes milliardaires", a commenté son porte-parole.

"Mille milliards de dollars dans les mains d'un seul homme, c'est incompatible non seulement avec une économie juste mais aussi avec une démocratie saine", a commenté Nabil Ahmed, de l'ONG Oxfam aux États-Unis.

C'est presque la somme des richesses produites sur une année par un pays comme la Suisse ou la Pologne (1.040 milliards de dollars de PIB en 2025, selon les chiffres du Fonds monétaire international).

Ou trois fois la valeur actuelle des réserves d'or de la Banque de France.

"Cela illustre le problème d'inégalités dont le secrétaire général (des Nations unies Antonio Guterres) a parlé, et la responsabilité de ceux qui se trouvent du côté positif de ces inégalités de faire tout leur possible pour aider tout le monde", a commenté Stéphane Dujarric, son porte-parole.

Le patrimoine d'Elon Musk devrait continuer de grossir en marge des cours de Bourse, grâce aux plans de rémunération de ses entreprises. En particulier celui de Tesla qui lui promet, sous conditions, 1.000 milliards de dollars supplémentaires en dix ans.

Il n'est pas le seul à voir sa fortune gonfler soudainement grâce à la mise en Bourse de SpaceX.

D'après la plateforme d'investissement Hill.com, plus de 4.400 anciens et actuels employés de SpaceX devraient accéder au statut de millionnaires dès que les titres seront échangés sur les marchés.

AFP/VNA/CVN