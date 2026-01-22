La demande mondiale de pétrole attendue en hausse en 2026, selon l'AIE

La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 930.000 barils par jour en 2026, dépassant la croissance de 860.000 b/j prévue dans le rapport de décembre dernier, selon le dernier rapport mensuel publié mercredi 21 janvier par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques représenteront à nouveau la totalité de la croissance en 2026, a-t-elle ajouté.

Selon ces prévisions, l'offre mondiale de pétrole brut devrait augmenter de 2,5 millions de b/j en 2026, pour atteindre 108,7 millions de b/j. En début d'année, les prix de référence du pétrole brut ont bondi d'environ 6 dollars par baril à la suite des développements géopolitiques en Iran et au Venezuela, avant de se stabiliser au milieu du mois, les tensions s'étant apaisées.

L'AIE estime que l'économie mondiale s'est adaptée et a récupéré des turbulences tarifaires de l'année dernière, tandis que les prix du pétrole sont plus bas qu'il y a un an. Ces facteurs entraînent une augmentation de la demande mondiale de pétrole.

Selon les calculs de l'agence de presse Reuters, l'offre mondiale de pétrole devrait dépasser la demande de 3,69 millions de b/j cette année, ce qui représente une légère diminution par rapport à l'excédent de 3,84 millions de b/j estimé dans le rapport de décembre dernier.

