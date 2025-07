L'UE veut un rééquilibrage de ses échanges avec la Chine au sommet de Pékin

L'accès des entreprises européennes aux terres rares chinoises et le soutien de la Chine à l'effort de la tension de la Russie en Ukraine seront également à l'ordre du jour des discussions, a ajouté Ursula von der Leyen, dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.

La Chine enregistre l'excédent commercial le plus important "de l'histoire de l'humanité", notamment avec l'Union européenne, tout en rendant plus difficile pour les entreprises européennes de faire des affaires en Chine, a-t-elle expliqué.

"Pour que notre partenariat aille de l'avant, nous avons besoin d'un véritable rééquilibrage, de moins de distorsions du marché, de moins de surcapacités exportées par la Chine et d'un accès équitable et réciproque pour les entreprises européennes", a-t-elle déclaré .

Pékin a cherché à améliorer ses relations avec l'Union européenne après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier, mais de profondes frictions subsistent dans les relations économiques entre les deux géants commerciaux.

Le déficit commercial entre la Chine et l'UE s'élevait à 357 milliards de dollars en 2024.

"La Chine ne peut pas compter sur les exportations pour résoudre ses problèmes économiques internes. Les surcapacités doivent être traitées à la source, elles ne peuvent pas être simplement déversées sur les marchés mondiaux", a souligné Mme von der Leyen.

La présidente de la Commission doit se rendre à Pékin avec Antonio Costa, le président du Conseil européen, institution qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, pour des entretiens avec les responsables chinois. Ce sommet, prévu les 24 et 25 juillet, doit marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Bruxelles.

Les deux dirigeants européens vont également s'efforcer d'obtenir un assouplissement des restrictions pesant sur les exportations de terres rares chinoises, indispensables dans la production de téléphones portables ou de voitures électriques.

La Chine produit près des deux tiers des terres rares dans le monde et 92% des produits raffinés qui en sont issus, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'UE entend également convaincre la Chine de renoncer à son soutien à la Russie en tension, une situation "inacceptable", selon Mme von der Leyen.

