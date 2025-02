La Chine avance vers une société plus accueillante pour les animaux de compagnie

Ces dernières années, avec l'expansion rapide de la population des animaux de compagnie et une prise de conscience accrue du concept de "société accueillante pour les animaux" , la Chine évolue progressivement vers une société plus ouverte aux animaux de compagnie, avec davantage d'espaces publics accessibles à ces derniers.

Lors des vacances du Nouvel An chinois cette année, la Compagnie aérienne China Southern Airlines a introduit un service permettant aux animaux de compagnie de voyager en cabine, une initiative très appréciée de nombreux propriétaires.

M. Liu a réussi à emmener son chien de Guangzhou à Shanghai en réservant un siège exclusif pour son animal sur un vol de deux heures et demie.

"Cela coûte 1.000 yuans (environ 139,48 dollars) de plus, soit à peu près le prix d'un billet pour enfant, mais avoir mon chien avec moi a rendu le voyage de retour pour la fête du Printemps beaucoup plus agréable", déclare-t-il.

Ce service de China Southern Airlines n'est qu'un exemple des efforts du secteur aérien pour accueillir les animaux de compagnie.

En mai 2024, l'aéroport international Bao'an de Shenzhen a inauguré le premier salon pour animaux de compagnie en Chine, offrant un service de voyage intégré pour les animaux.

"Je devais partir à l'étranger, et j'ai décidé de ramener Qiqi dans ma ville natale du Hebei. Pendant la journée où Qiqi était dans la salle d'embarquement de l'aéroport à Shenzhen, le personnel lui a donné à manger et à boire, l'a promené, et a même organisé une interaction vidéo entre Qiqi et moi. C'était un service vraiment excellent", raconte Mme Zhang, propriétaire du husky Qiqi.

"Dans le transport aérien, les animaux de compagnie étaient souvent traités comme du fret vivant, mais ces 'enfants à fourrure' font désormais partie intégrante de nombreuses familles et nécessitent plus d'attention et de services personnalisés", explique un responsable de l'aéroport.

Comme Shenzhen, d'autres grandes villes chinoises comme Shanghai et Hangzhou sont à l'avant-garde de la construction d'une société accueillante pour les animaux. Les chats sont les bienvenus dans les expositions du Musée de Shanghai, les animaux de compagnie sont autorisés à entrer dans certaines grandes surfaces avec leurs propriétaires, et de plus en plus de cafés acceptent les animaux, certains Starbucks proposant même un "puppuccino".

Cependant, la joie d'avoir un animal de compagnie n'est pas toujours partagée par tous, et certains comportements irresponsables des propriétaires peuvent provoquer l'exaspération. La manière d'encadrer davantage les activités des animaux de compagnie afin de parvenir à une coexistence harmonieuse entre humains et animaux suscite de plus en plus de discussions.

Lors des "deux sessions" de Shanghai cette année, Lu Huiwen, conseillère politique de la municipalité, a de nouveau porté son attention sur le domaine des animaux de compagnie en soumettant une proposition visant à encadrer les déplacements avec animaux par des lois. Elle a suggéré que des règlements détaillés et des codes de conduite soient établis pour les espaces publics accueillant les animaux, clarifiant les responsabilités des propriétaires et imposant des sanctions pour les infractions.

Outre la promotion de la tolérance sociale, la dynamique du marché est également un facteur important pour que la société chinoise devienne plus accueillante envers les animaux de compagnie.

Selon un livre blanc du secteur, la valeur du secteur des animaux de compagnie urbains (chiens et chats) en Chine a atteint 300,2 milliards de yuans en 2024, soit une augmentation de 7,5% en glissement annuel, avec une population nationale d'animaux de compagnie de plus de 120 millions d'individus.

Outre l'expansion globale du marché, les propriétaires sont plus généreux envers leurs animaux. En 2024, les dépenses annuelles moyennes par chien étaient de 2.961 yuans, en hausse annuelle de 3,0%, alors que celles pour un chat étaient de 2.020 yuans, en hausse de 4,9%.

Selon Xu Weirong, analyste du secteur, élever un animal de compagnie est important pour la régulation émotionnelle de beaucoup de gens. De plus en plus de commerces, sites touristiques et centres commerciaux considèrent l'accueil des animaux comme un moyen d'améliorer leur image, d'attirer des clients et de stimuler la consommation.

Xinhua/VNA/CVN