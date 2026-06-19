La Bourse de Paris termine en hausse, après une nouvelle baisse du pétrole

La Bourse de Paris a fini en légère hausse jeudi 18 juin, profitant d'une nouvelle baisse des prix du pétrole après la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la tension au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a pris 0,44% à 8.467,98 points, en hausse de 37,19 points. La veille, il avait terminé sur une baisse de 0,20%. "Les investisseurs bénéficient d'un répit sur le front géopolitique", selon Andreas Lipkow, chez CMC Markets.

Les présidents américain et iranien ont signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz.

Les prix du pétrole continuent de reculer, se rapprochant de leur niveau d'avant-tension. Vers 15h50 GMT, le prix du baril de Brent perdait encore 2,64% à 77,45 dollars. Pour son équivalent américain, le WTI, il reculait de 2,81% à 74,63 dollars.

La séance du jour est aussi marquée par la digestion par les marchés européens de la réunion, mercredi soir après Bourse, de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a adopté un ton plus ferme que prévu par les investisseurs.

La banque centrale américaine a certes décidé - comme attendu et à l'unanimité - de laisser ses taux inchangés mercredi soir 17 juin, entre 3,50% et 3,75%, à l'issue de la première réunion de son nouveau président Kevin Warsh.

Mais les responsables américains ont suggéré, via leurs prévisions, qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année face à l'accélération de l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

Edenred s'envole

La société française de services prépayés Edenred, qui commercialise le Ticket restaurant, a indiqué jeudi 18 juin avoir été "approchée par des fonds d'investissement", confirmant une information de La Lettre. Son action a bondi de 17,17% à 24,23 euros.

"Il n'y a aucune certitude quant à la poursuite de leur intérêt ou l'existence d'une possible opération" de rachat, a toutefois nuancé Edenred.

Carrefour sanctionné par JPmorgan

Carrefour a cédé 6,17% à 15,43 euros, après une note de JPmorgan, citée par Bloomberg, selon laquelle les résultats trimestriels, attendus le 23 juillet pourraient être un "événement de nature à justifier un recul".

Accenture déçoit, Capgemini trinque

Le cabinet de conseil américain Accenture chutait à Wall Street, après une révision à la baisse de ses prévisions, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, jeudi. Cette annonce a provoqué un net recul de son concurrent français, Capgemini, de 8,87% à 89,00 euros à Paris.

2CRSi demande sa suspension

Le concepteur de serveurs informatiques 2CRSI a dévissé de 43,05% à 25,40 euros, après un rapport du vendeur à découvert Grizzli Research l'accusant d'avoir "fabriqué presque l'intégralité" de ses comptes liés à "ses revenus et ses prévisions".

Dans un communiqué, le groupe "conteste le contenu" de ce volumineux rapport et déclare "préparer une réponse documentée". Il a par ailleurs demandé "la suspension" de sa cotation, afin "d'apporter une réponse détaillée aux allégations".

L'entreprise "se réserve par ailleurs le droit d'engager toute action qu'elle estimera appropriée pour préserver ses droits, sa réputation et les intérêts de ses actionnaires", a-t-elle encore indiqué.

AFP/VNA/CVN



