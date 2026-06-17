Microsoft passe à la facturation "au compteur" avec son nouvel agent IA

Microsoft a lancé mardi 16 juin son propre agent d'intelligence artificielle (IA), capable d'enchaîner seul plusieurs tâches de bureau, en amorçant un tournant commercial historique dicté par l'envolée des coûts de calcul : son usage est désormais facturé à l'acte, en plus de l'abonnement mensuel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Baptisé Copilot Cowork, ce logiciel est la déclinaison chez Microsoft de l'IA dite "agentique", une vague qui a saisi toute la Silicon Valley et a transformé le simple robot conversationnel en assistant capable d'agir à votre place.

Comme pour ses concurrents sur les plateformes d'entreprise de Google ou AWS, Copilot Cowork peut recevoir une mission - rédiger un document, bâtir un tableur, envoyer des courriels - et l'exécuter seul, pouvant mener jusqu'à plusieurs heures de travail.

Microsoft assure qu'un client a ainsi comparé près de 4.000 documents en quelques heures. Ou que l'assistant permet de préparer des réunions complexes en synthétisant emails, documentation interne, agenda, etc.

L'outil reste adossé à l'abonnement payant Microsoft 365 Copilot, mais chaque tâche lancée est facturée à part, selon ce qu'elle consomme, sur fond d'envolée des coûts de l'IA.

"C'est un peu comme faire le plein à la pompe : le réservoir se vide à mesure que vous roulez plus loin, plus longtemps et plus vite", a expliqué Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft chargé de Copilot et des agents.

Ce virage s'explique par le coût de ces IA, sans commune mesure avec celui d'un moteur de recherche ou d'un robot conversationnel. D'un utilisateur à l'autre, la dépense mensuelle en puissance de calcul peut varier de 50 à 500 dollars, relève le dirigeant.

L'inflexion est notable pour Microsoft, dont la bureautique repose depuis une vingtaine d'années sur des abonnements à montant fixe et prévisible. "C'est une évolution majeure", reconnaît M. Lamanna, qui y voit "la seule façon de rendre le modèle viable".

Pour parer aux factures incontrôlées, le service est désactivé par défaut et les entreprises peuvent plafonner les dépenses par salarié, par équipe ou par département.

Microsoft n'est pas seul à emprunter cette voie. Sa filiale de programmation GitHub est passée à la facturation à l'usage début juin, déclenchant la colère de développeurs dont certains ont vu leur note grimper en flèche.

Anthropic, un des fleurons américains de l'IA, a annoncé début juin que ces nouveaux modèles de pointes seraient bientôt facturés à l'usage et non plus inclus dans les abonnements, même haut-de-gamme.

Autre levier pour alléger la note : l'utilisateur aura le choix du modèle utilisé, plus ou moins puissant et donc couteux. Microsoft annonce que son Copilot Cowork permet de s'appuyer sur les modèles d'Anthropic ou ceux d'OpenAI, bientôt rejoint par un modèle "nettement moins cher", baptisé Cowork 1, pour les tâches courantes.

AFP/VNA/CVN