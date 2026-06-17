Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi 16 juin, les investisseurs restant prudents avant la signature vendredi 19 juin du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, sur fond d'attentisme au premier jour de la réunion de la Fed.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones (+0,64%) est parvenu, pour la deuxième séance d'affilée, à décrocher un record en clôture, à 52.001,64 points. Mais l'indice Nasdaq - où sont rassemblées les valeurs de la tech - et l'indice élargi S&P 500 ont tous les deux terminé dans le rouge, perdant respectivement 1,15% et 0,57%.

"On observe une certaine rotation" hors du secteur technologique après de fortes hausses, a expliqué Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"Il est normal que les marchés souhaitent consolider leurs gains après plusieurs journées de progression", a noté Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers. "D'autant que nous essayons encore de comprendre exactement ce que contient l'accord" annoncé entre les Etats-Unis et l'Iran, a-t-il relevé.

Les deux pays signeront vendredi 19 juin en Suisse leur protocole d'accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, point de départ de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz, indispensable pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

Mais certains acteurs du marché restent prudents, notamment face à l'épineuse question du programme nucléaire iranien.

"Nous partons du principe que les négociations (...) concernant un nouvel accord nucléaire risquent d'être extrêmement mouvementées et que, de ce fait, la prolongation des discussions sera régulièrement remise en question", a estimé Thu Lan Nguyen, analyste de Commerzbank.

En parallèle, les investisseurs attendent la décision de la banque centrale américaine (Fed) mercredi 17 juin.

Aucun suspense n'entoure la politique monétaire en elle-même : un statu quo sur les taux est attendu, le quatrième de suite. Ils sont situés entre 3,50% et 3,75% depuis décembre.

Mais les premiers pas de Kevin Warsh, nouveau président de l'institution monétaire, seront suivis de près, alors que Donald Trump attend de lui des taux plus bas malgré le dérapage de l'inflation.

La conférence de presse qui suivra la réunion "risque d'être très animée", a jugé Steve Sosnick. "Avec sûrement de nombreuses questions sur la transparence de la Fed."

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans de l'État américain évoluait autour de 4,44% vers 20h30 GMT, contre 4,47% en clôture lundi 15 juin.

Côté entreprises, le géant de l'aérospatial SpaceX a continué son ascension (+4,83% à 201,80 dollars) pour son troisième jour de cotation à la Bourse de New York.

La valorisation du groupe d'Elon Musk a même dépassé en séance celle d'Amazon et s'est retrouvée propulsée au rang de cinquième capitalisation boursière mondiale, avant de refluer à la sixième place pour s'établir à 2.642 milliards de dollars.

Le groupe Yum! Brands (+1,98% à 157,44 dollars) a terminé dans le vert. L'entreprise a annoncé mardi 16 juin la cession, pour 2,7 milliards de dollars, de la chaîne de restauration rapide Pizza Hut, en perte de vitesse depuis plusieurs années.

L'entreprise de cosmétiques américaine e.l.f. Beauty (+4,63% à 66,95 dollars) a été recherchée après le lancement d'une gamme de produits capillaires à bas prix.

AFP/VNA/CVN