SpaceX se hisse à la 5e place des capitalisations mondiales, dépasse Amazon

Le géant américain de l'aérospatiale SpaceX est devenu mardi 16 juin la cinquième capitalisation mondiale, dépassant Amazon et talonnant Microsoft, quelques jours seulement après son entrée en Bourse historique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Peu après l'ouverture de Wall Street, vers 14h20 GMT, l'action SpaceX s'affichait en hausse de 8,48% à 208,83 dollars, propulsant sa valorisation à plus de 2.700 milliards de dollars.

La capitalisation boursière d'Amazon s'élève à environ 2.650 milliards de dollars.

SpaceX a également brièvement dépassé mardi la valorisation de Microsoft (environ 2.918 milliards de dollars).

Le mastodonte des puces Nvidia occupe la première place du classement, à plus de 5.000 milliards de dollars, suivi d'Alphabet (Google) et du géant de la tech Apple.

Depuis son introduction en Bourse retentissante vendredi 12 juin, le titre de la société d'Elon Musk s'est envolé de près de 40%, porté par la demande des investisseurs, tant individuels qu'institutionnels.

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk : celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

"Il y a un véritable engouement pour l'IA" sur les marchés mondiaux et "pour tout groupe susceptible d'être l'un des bénéficiaires de ces dépenses", commente Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

L'entreprise est parvenue vendredi 12 juin à lever 86 milliards de dollars lors de son entrée à Wall Street, soit la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, loin devant les 25,6 milliards de dollars amassés par le pétrolier Saudi Aramco en 2019.

Le montant récolté avait au départ été annoncé à 75 milliards de dollars, mais les banques partenaires du groupe aérospatial ont fait jouer l'option qui leur permettait de vendre davantage de titres.

AFP/VNA/CVN