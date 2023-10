La 12e session de la Commission mixte vietnamo-algérienne à Hanoï

La 12 e session de la Commission mixte vietnamo-algérienne a débuté lundi 16 octobre à Hanoï, sous la coprésidence du ministre vietnamien de la Construction Nguyên Thanh Nghi et du ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

>> Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale d’Algérie reçu par Vuong Dinh Huê

>> Le Groupe d'amitié Algérie - Vietnam voit le jour à l'Assemblée nationale algérienne

Photo: VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, a souligné que la coopération dans le secteur pétro-gazier constituait un point positif dans les relations économiques entre les deux pays. Parallèlement, la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'information et de la communication, du tourisme est aussi renforcée.

Outre la coopération entre ministères et branches, la signature en août dernier d'un accord de coopération et de jumelage entre les provinces vietnamienne de Diên Biên et algérienne de Batna a également contribué à promouvoir une coopération multiforme entre les deux pays.

Le ministre vietnamien a proposé que les deux parties favorisent la coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'agriculture, de l'information et de la communication, du tourisme et de la construction...

La partie vietnamienne a reçu des projets sur les accords de coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, du tourisme, du sport, de l'énergie, de l'investissement... proposés par l’Algérie.

Les ministères et secteurs concernés du Vietnam discuteront avec les partenaires algériens dans le cadre de cette réunion pour identifier clairement les contenus potentiels de coopération pour intérêt commun et procéderont à la signature de ces accords de coopération à un temps opportun, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné que le Vietnam était un partenaire économique important de l'Algérie en Asie. L'Algérie souhaite développer les relations de coopération commerciale, renforcer la coopération économique pour augmenter le commerce bilatéral et avoir de nouveaux projets de coopération dans la construction...

Le ministre Ali Aoun s’est déclaré convaincu que cette réunion serait l'occasion pour les deux pays de prendre des mesures et de proposer les ressources nécessaires pour promouvoir la coopération bilatérale, de diversifier les activités de coopération entre les deux parties.

La 12e session de la Commission mixte vietnamo-algérienne s’achèvera le 18 octobre.

VNA/CVN