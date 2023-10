Nécessité d'être vigilant face aux risques d'inflation

Il est probable que l'objectif de maîtrise de l'inflation en dessous du niveau de 4,5% pour 2023 sera atteint, car l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen au cours des neuf premiers mois de l'année n'a augmenté que de 3,16% en variation annuelle. Cependant, certains experts économiques mettent en garde contre la résurgence de risques d’inflation.

Certains experts économiques estiment que l'un des facteurs positifs contribuant à la reprise économique au troisième trimestre 2023 était la reprise de la consommation. Entre janvier et septembre, le total des ventes au détail de biens et services de consommation était estimé à 4.567,8 billions de dôngs, soit une augmentation de 9,7% par rapport à la même période de l'année dernière. De plus, l'IPC a connu une augmentation assez forte au cours des derniers mois. L'IPC du mois de juillet a augmenté de 0,45% par rapport au mois précédent, celui d'août et de septembre, de 0,88% et 1,08%, respectivement.

Selon Nguyên Thu Oanh, cheffe du Département des statistiques des prix de l'Office général des statistiques, l'évolution de l'IPC comporte des risques non négligeables.

La hausse des prix de produits alimentaires, et l'augmentation de 20% des salaires de base à partir du 1er juillet 2023 sont des facteurs susceptibles d'influencer l'inflation pour les mois restants de 2023.

Un autre risque est la hausse des cours du pétrole sur le marché mondial. Selon les calculs, une augmentation de 10% des prix des carburants entraînerait une hausse de 0,36 point de pourcentage de l'IPC. De nombreuses prévisions indiquent que les cours du pétrole pourraient atteindre 97 USD le baril. L'augmentation des prix des carburants produirait ainsi une pression considérable sur l'inflation réelle et l'inflation anticipée de l'économie.

Pour maîtriser l'inflation au cours du dernier trimestre de l'année, les organes compétents doivent continuer à prendre des mesures visant à équilibrer l'offre et la demande sur le marché, selon Nguyên Bich Lâm, économiste et ancien directeur général de l'Office général des statistiques.

